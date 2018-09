4. September 2018, 18:46 Uhr Flüchtlingspolitik Widerspenstige Wirklichkeit

Die Herkunft von zwei Verdächtigen im Fall des getöteten Mannes in Chemnitz bleibt unklar. Innenminister Horst Seehofer räumt Fehler im Asylverfahren und Kommunikations­probleme zwischen Behörden ein.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Straftäter schneller abschieben, in der Flüchtlingsbehörde zügig aufräumen, bereits anderswo registrierte Asylbewerber möglichst gleich an der deutschen Grenze zurückweisen - so hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) immer wieder sein Aufgabengebiet umrissen. Die Wirklichkeit allerdings zeigt sich widerspenstiger als angekündigt. Am Dienstag musste der Minister bei mehreren Vorhaben um Geduld werben.

So räumte Seehofer "Verzögerungen und Fehler" deutscher Behörden im Umgang mit den Tatverdächtigen in Chemnitz ein. Dort war am vorvergangenen Wochenende ein 35-Jähriger am Rande des Stadtfestes erstochen worden. Zunächst wurden zwei Tatverdächtige gefasst, ein Iraker und ein Syrer. Bei Yousif A., der irakische Personaldokumente vorlegte, sei es zu erheblichen Fehlern im Asylverfahren gekommen. Er habe im November 2015 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Nach den Dublin-Regeln wäre die Rücküberstellung nach Bulgarien grundsätzlich möglich gewesen. Die zuständige Ausländerbehörde sei am 1. Juni 2016 informiert worden. Yousif A. aber blieb in Deutschland.

Ein Holzkreuz und ein Foto des Opfers stehen zwischen Blumen und Kerzen am Tatort in Chemnitz. Dort war am Sonntag, 26. August, ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Flüchtlinge, die aus einem EU-Staat nach Deutschland einreisen, können sechs Monate lang in ihr EU-Erstland zurückgeschickt werden. Verstreicht diese Frist, wird die Bundesrepublik für das Asylverfahren zuständig. Dies war bei Yousif A. der Fall. Bei einer Anhörung legte er dem Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge (Bamf) laut Bundesinnenministerium einen Reisepass, eine Staatsangehörigkeitsurkunde und einen irakischen Personalausweis vor. Dabei habe es sich "um Totalfälschungen" gehandelt. Das Bamf arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Identität des Tatverdächtigen zu klären. Sein Asylantrag sei inzwischen abgelehnt worden. "Die Kommunikation zwischen der zuständigen Ausländerbehörde und dem Bamf hätte hier besser sein müssen", sagte Seehofer.

Dritter Mann Mehr als eine Woche nach der Tötung eines 35-jährigen Mannes in Chemnitz fahnden die Behörden nach einem dritten Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Chemnitz erließ am Dienstag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Mittäter und beschloss eine Öffentlichkeitsfahndung, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Gesucht werde nach einem mutmaßlich 22 Jahre alten irakischen Asylbewerber. Die Hinweise auf den nun Gesuchten hätten sich durch Aussagen von Zeugen und eines der beiden anderen Tatverdächtigen ergeben. Zunächst habe der Name des Mannes überprüft werden müssen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler hätten den Verdächtigen aber bisher nicht ausfindig machen können. Deshalb werde nun nach ihm öffentlich gefahndet. AFP

Dem zweiten Chemnitzer Tatverdächtigen, dem Syrer Alaa S., wurde im September 2015 Flüchtlingsschutz in Deutschland gewährt. "Seine Angaben zur Identität beruhen auf einer Selbstauskunft", teilte das Bundesinnenministerium mit. Im Rahmen der Regelüberprüfung sei mittlerweile ein Widerrufsverfahren eingeleitet worden. Das Bamf verifiziere die Angaben zur Identität des Mannes.

Geduld sei auch bei der Vereinbarung mit Italien zur Rücknahme von Flüchtlingen von der deutsch-österreichischen Grenze nötig, sagte Seehofer nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Herbert Kickl (FPÖ). "Wir sind sehr, sehr weit, und wir stehen eigentlich vor einem Abschluss mit Italien." Mit ähnlichen Worten hatte er den Verhandlungsstand schon vor einer Woche beschrieben. Seehofer und Kickl äußerten sich kritisch zum Vorgehen der italienischen Regierung, die Flüchtlinge, die auf Rettungsschiffen nach Italien kommen, in einem ungeordneten Verfahren in Europa verteile. Es sei eine "Fehlentwicklung", Menschen ohne jegliche Überprüfung "quer durch Europa" zu verteilen, sagte Kickl.