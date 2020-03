Das Vorhaben ist ehrenwert. Um die 5000 Kinder könnten demnächst aus griechischen Flüchtlingscamps geholt werden, auch nach Deutschland. Das Vorhaben, für das nach den Grünen und der SPD nun auch Bundesinnenminister Horst Seehofer eintritt, wird am Sonntag den Koalitionsausschuss beschäftigen. Ringt er sich ein Ja zu einer europäische Hilfsaktion ab, wäre das angesichts der katastrophalen Zustände in griechischen Camps respektabel. Ein Grund zum Jubel wäre es nicht.

Denn die emotional aufgeladenen Debatte um Flüchtlingskinder, die nun auch die Union einzweit, verdeckt ein anderes, mindestens ebenso großes Problem. Mit dem Konflikt an der griechisch-türkischen Grenze droht sich an der Außengrenze der EU ein Zustand zu verfestigen, der mit dem europäischen Asylrecht unvereinbar ist. Es sieht vor, dass jeder Mensch, ob politisch verfolgt oder nicht, die Chance erhalten muss, um Asyl zu bitten. Der jeweilige Ankunftsstaat der EU ist dann verpflichtet, ein individuelles Asylverfahren durchzuführen. Nur - an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei ist das derzeit Illusion.

Wo Grenzübergänge geschlossen und Gaskartuschen abgefeuert werden, ist das europäische Asylrecht außer Kraft gesetzt. Der Zustand widerspricht auch Artikel 14 des Schengener Abkommens, wonach eine Zurückweisung an EU-Außengrenzen nur "mittels einer begründeten Entscheidung unter genauer Angabe der Gründe für die Einreiseverweigerung" zulässig ist. Davon kann keine Rede sein.

Das EU-Türkei-Abkommen funktioniert nicht, es gehört ersetzt

Im türkisch-griechischen Schlachtengetümmel können individuelle Fluchtgründe überhaupt nicht mehr vorgetragen werden. Und problematischer noch: Weder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch andere Regierende Europas halten es für nötig, den Griechen bei aller Unterstützung klar zu machen: So kann das nicht bleiben.

Wer jetzt einwendet, dass in so zugespitzter Lage das Tor zur EU nicht einfach aufgerissen werden kann, hat recht. Alles, was nach einer Massenstürmung der "Festung Europa" aussieht, wäre ein Konjunkturprogramm für islamfeindliche Hetze. Richtig ist auch, dass jedes EU-Land sein Staatsgebiet verteidigen darf gegen akute Gefahren. Zum Dauerkrieg gegen Geflüchtete an der EU-Außengrenze aber darf es nicht kommen - schon weil Staaten wie Spanien oder Italien das Modell Haudrauf bei nächster Gelegenheit übernehmen könnten.

Käme es so, begänne auf dem Mittelmeer das ganz große Sterben. Und das humanitäre deutsche Asylrecht? Wäre ein Fall für den Papierkorb. Bei einer sukzessiven Schließung der EU-Außengrenzen für Asylbewerber wäre Deutschland für Geflüchtete irgendwann nur noch auf dem Luftweg erreichbar. Leben oder Sterben von Migranten wäre dann - ganz kommod - auf unglückselige Mittelmeerländer abgewälzt.

Wer das will, hat die europäische Idee aufgegeben. Wer das nicht will, weil das Aufgeben von Grundrechten die EU delegitimieren würde, muss dem Asylrecht in Griechenland wieder Gehör verschaffen. Das EU-Türkei-Abkommen funktioniert nicht, es gehört ersetzt. Die provisorischen Camps auf griechischen Inseln müssen geleert werden, nicht ad hoc, sondern in einem System kontrollierter Ausreisen in aufnahmebereite Staaten - und nach dem Prinzip: besonders Schutzbedürftige zuerst. Eine Einmalaktion für Flüchtlingskinder wäre ein Anfang. Aber sie darf nicht davon ablenken, dass jetzt sehr viel mehr auf dem Spiel steht.