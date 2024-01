Außenministerin Annalena Baerbock hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Unterstützung für die notleidenden Flüchtlinge im Südsudan aufgerufen. "Ich appelliere insbesondere auch an die Staaten hier in der Region, an die Golfstaaten, bei diesem humanitären Leid nicht wegzuschauen, sondern die Unterstützung für Frauen und Kinder hier massiv hochzufahren", sagte sie beim Besuch der Flüchtlingssiedlung Gorom. Sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen würden systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Seit Beginn des Konflikts zwischen De-facto-Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und dessen früherem Vize Mohamed Hamdan Daglo im April flohen laut UN 7,6 Millionen Menschen innerhalb des Landes und über die Grenzen.