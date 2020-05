Die Minderjährigen aus griechischen Flüchtlingslagern haben ihre zweiwöchige Quarantäne beendet. Sie können nun auf andere Bundesländer und Kommunen in Niedersachsen verteilt werden, wie das niedersächsische Innenministerium am Montag mitteilte. Die 47 unbegleiteten Flüchtlingskinder aus Afghanistan, Syrien und Eritrea waren am 18. April in Hannover gelandet und für die Quarantäne im Kreis Osnabrück untergebracht worden. Innenminister Boris Pistorius dankte allen Beteiligten. "Wir haben mit unserem tatkräftigen Einsatz bewiesen, dass eine Aufnahme auch unter den besonderen Herausforderungen der aktuellen Corona-Pandemie möglich ist", sagte der SPD-Politiker.