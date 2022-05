Krieg in der Ukraine

Von Lilith Volkert

Jochen Schuppener war selbst überrascht von dem Frust, der sich nach und nach in ihm breitmachte. Zunächst hatten die brutalen Kriegsbilder bei dem 56-Jährigen und seiner Familie den Wunsch geweckt, Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Anfang März räumten sie die Arbeitszimmer im ersten Stock ihres Hauses um. Kurze Zeit später zogen dort drei Kinder, deren Mutter und Großmutter ein. Die Schuppeners verbrachten viel Zeit damit, Anträge für die Familie auszufüllen, Plätze in einer Schule zu organisieren und den Ukrainern das Leben im oberbayerischen Kaufering so angenehm wie möglich zu machen.