"Die Aufnahmekapazitäten in vielen Städten sind ausgeschöpft"

Die Zahl der Menschen, die nach Deutschland fliehen, steigt. In vielen Regionen werden die Unterkünfte knapp. Die Kommunen richten einen Hilferuf an Bund und Länder - und planen sogar, wieder Zelte aufzustellen.

Von Markus Balser, Berlin

Wie ernst die Lage in manchem Bundesland längst ist? Zwar gingen noch keine Bilder langer Schlangen Geflohener vor den Ankunftszentren durch das Land, sagt der Verantwortliche einer Großstadt. Doch weit entfernt sei man davon mancherorts nicht mehr. Die Lage sei "hochdramatisch". Angesichts zuletzt stark steigender Flüchtlingszahlen werde der Kampf gegen die akute Obdachlosigkeit von Flüchtenden immer schwieriger. Denn in immer kürzerer Zeit müssten die Verwaltungen vor Ort zusätzliche Unterkünfte beschaffen. Immer häufiger stießen sie dabei jedoch an Grenzen. Die Mietmärkte seien vielerorts leer gefegt. Und Hotels und Jugendherbergen seien nach dem Corona-Leerstand wieder mit Reisenden ausgebucht.