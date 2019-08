Stuttgart/Heidelberg (dpa/lsw) - Im Ringen um ein neues Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg ist etwas Bewegung ins Spiel gekommen. Als Alternative zum bisherigen Standort in der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village schlug die Stadt Eppelheim nach einem Bericht des "Mannheimer Morgen" (Dienstag) ein Grundstück an der A5 vor. Es soll nun auf seine Eignung geprüft werden, wie ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums bestätigt.