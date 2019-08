Stuttgart (dpa/lsw) - Das "Kümmerer"-Programm soll Flüchtlingen beim Einstieg in eine Ausbildung helfen - das Land will nun die Zielgruppe ausweiten. Künftig sollen auch neu zugewanderte junge Menschen aus der EU sowie aus Drittstaaten Unterstützung erhalten, teilte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mit. Sogenannte Kümmerer helfen den jungen Leuten etwa bei der Suche nach einem Praktikum oder Ausbildungsplatz. Sie sind zudem Ansprechpartner für Firmen.