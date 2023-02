Von Markus Balser, Berlin

Der Brief, der den Kanzler Ende Januar erreichte, warnt eindringlich. Mit klaren Worten fordern der Landrat, die Kreisbeigeordneten und die Bürgermeister aus dem hessischen Main-Taunus-Kreis Hilfe von Olaf Scholz. Der flächenmäßig kleinste deutsche Kreis mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte sei wegen gestiegener Flüchtlingszahlen so langsam am Ende, macht das Schreiben klar. "Das fängt bei der Unterbringung an und geht bei der sozialen Betreuung, der Integration und beim Kindergarten- oder Schulbesuch weiter", heißt es in dem Papier.

"Helfen Sie uns, den Menschen zu helfen", verlangen die Kommunalpolitiker aus dem zwischen Frankfurt und Wiesbaden gelegenen Kreis, aus dem pikanterweise auch die für Flüchtlingsfragen zuständige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kommt.

Die Bürgermeister fordern Taten statt Worte

Es ist nicht der einzige Notruf. Vielerorts fühlen sich die Verantwortlichen überfordert. "Aus den Städten erreichen uns immer mehr Alarmsignale, dass die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten kaum noch zu stemmen sind", sagt Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister von Münster Präsident des Deutschen Städtetages, der Süddeutschen Zeitung. "Die Städte kümmern sich intensiv um immer mehr Menschen, die aus der Ukraine und aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten zu uns geflohen sind. Aber es wird immer schwieriger, auch die Notunterkünfte sind vielerorts inzwischen am Limit", warnt Lewe und mahnt rasche Hilfe an: "Ohne eine schnelle und tatkräftige Unterstützung von Bund und Ländern wird die angemessene Unterbringung der Geflüchteten nicht gelingen."

Dass Faeser nun noch im Februar einen neuen Flüchtlingsgipfel abhalten will, halten sie in den Rathäusern für richtig und notwendig. Denn die Zahlen der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, ist hoch. Im vergangenen Jahr haben 218 000 Menschen neu Asyl beantragt - so viele wie seit 2016 nicht mehr. Zudem hat Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor einem Jahr mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Weil ein schnelles Ende des Krieges nicht in Sicht ist, droht die Lage in den nächsten Monaten noch schwieriger zu werden.

Der Städtetag fordert vor dem geplanten Gipfel nun Taten statt Worte. Die Länder müssten die Kapazität ihrer Aufnahmeeinrichtungen deutlich erhöhen und weitere schaffen, sagt Lewe und verlangt: "Wir brauchen auch zentrale Aufnahmekapazitäten durch den Bund."

Es geht auch um mehr Geld. "Die finanziellen Mittel für die Aufnahme der Geflüchteten müssen dynamisch an die tatsächliche Zahl der Geflüchteten angepasst werden", sagt Lewe weiter. Und natürlich müsse auch die faire Verteilung der Geflüchteten auf europäischer Ebene und im eigenen Land endlich besser gelingen."

Die Grünen fordern Faeser zu raschen Reformen auf

Auch in der Regierungskoalition wächst die Unruhe. "Ein Gipfel ist nicht falsch. Aber es reicht nicht", kritisiert am Montag Grünen-Chef Omid Nouripour. Es brauche eine noch stärkere Koordinierung beim Verteilen der Flüchtlinge. Die Grünen-Bundestagsfraktion mahnt ebenso Reformen an. Geflüchtete sollten nicht verpflichtet werden, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen, wenn sie bei Verwandten unterkommen könnten, sagt Filiz Polat, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. So würden freie Kapazitäten geschaffen, die Integration erleichtert, und die Unterbringung in Turnhallen vermieden. Auch Arbeitsverbote für Geflüchtete müssten der Vergangenheit angehören. Die entsprechende Gesetzesreform müsse Faeser nun schnell auf den Weg bringen.

Schnelle Hilfe hatte schon der vergangene Flüchtlingsgipfel im Oktober versprochen. Damals hatte Faeser zusätzliche Bundesimmobilien für die Unterbringung von Geflüchteten zugesagt. Lange geholfen hat das nicht. Der Deutsche Landkreistag fordert nun, dass sich Kanzler Scholz einschaltet. Die gesellschaftlichen Spannungen vergrößerten sich, weil es an Wohnungen, Kitaplätzen und Lehrern fehle, sagte dessen Präsident Reinhard Sager (CDU), Landrat des Kreises Ostholstein. Nur Scholz habe die "übergreifende Kompetenz in allen uns berührenden Fragen". Scholz' Teilnahme ist bislang auch nicht geplant.

Ein Regierungssprecher erinnerte stattdessen an die Verantwortung der örtlichen Behörden. Es gehe um eine "große gesamtstaatliche Aufgabe" nicht nur für den Bund, sondern "ganz wesentlich" auch von Ländern und Kommunen.