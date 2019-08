Potsdam (dpa/bb) - Nach längerer Planung sollen in dieser Woche die ersten Jesidinnen und Jesiden aus dem Irak im Rahmen einer Hilfsaktion in Brandenburg aufgenommen werden. Es handle sich um eine achtköpfige Gruppe, sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) am Sonntag. Insgesamt hätten 71 Jesidinnen und Jesiden Aufnahmebescheide bekommen - die meisten seien Frauen und Kinder. Die Jesiden, die teils durch Erfahrungen in der Gefangenschaft der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) traumatisiert seien, sollten in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden. Mehrere Medien hatten zuvor über die erwartete Ankunft berichtet. Der Landtag hatte sich im Dezember 2016 mit großer Mehrheit für die Aufnahme einer begrenzten Zahl von Jesiden ausgesprochen.