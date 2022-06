Eine Frau demonstriert im vergangenen Sommer vor dem Kanzleramt in Berlin für die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan.

Die Chancen geflüchteter Menschen, trotz abgewiesener Asylanträge mit gerichtlicher Hilfe Zuflucht in Deutschland zu bekommen, sind deutlich gestiegen. 2021 haben Verwaltungsgerichte mehr als jeden dritten ablehnenden Bescheid, über den sie inhaltlich zu entscheiden hatten, als unrechtmäßig eingestuft und den klagenden Flüchtlingen einen Schutzstatus eingeräumt.

Das geht aus Zahlen hervor, mit denen das Bundesinnenministerium eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Clara Bünger beantwortet hat und die der Süddeutschen Zeitung vorliegen. Demnach endeten im vergangenen Jahr von mehr als 106 000 Asylklageverfahren fast die Hälfte durch "sonstige Verfahrenserledigung" wie etwa die Rücknahme der Klage oder die Zusammenlegung verschiedener Klagen aus einer Familie. Von den fast 55 000 inhaltlichen Entscheidungen der Gerichte fielen knapp 20 000, also 36 Prozent, zugunsten der Flüchtenden aus. 2020 lag diese Quote noch bei 31,2 Prozent, 2019 bei lediglich 26,4 Prozent.

Insgesamt 23 610 Menschen, deren Asylantrag das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zunächst verworfen hatten, erhielten 2021 durch Anordnung der Gerichte oder eine nachträgliche Korrektur des Amtes doch noch Zuflucht in Deutschland. Insgesamt musste das Bamf dabei für die anwaltliche Vertretung der erfolgreichen Kläger Kosten in Höhe von 17,4 Millionen Euro tragen. Im Schnitt dauern solche Asylverfahren vor Gericht derzeit 26,5 Monate, also mehr als zwei Jahre.

Vor allem Flüchtende aus Afghanistan hatten und haben gute Chancen vor Gericht. 2021 endeten 82 Prozent der inhaltlich entschiedenen Verfahren zu ihren Gunsten, im ersten Quartal dieses Jahres waren es sogar 97,5 Prozent.

Es zeigt sich ein neuer Umgang mit Geflohenen aus Afghanistan

Inzwischen erteilt das Bamf den allermeisten Flüchtenden, die den langen Weg aus Afghanistan nach Deutschland schaffen, ohnehin einen Schutzstatus. Von den 8993 Asylanträgen afghanischer Flüchtlinge, über die das Amt in den ersten fünf Monaten dieses Jahres inhaltlich entschied, wurden nur 91 abgelehnt. Das entspricht einer bereinigten Schutzquote von 99 Prozent - bereinigt deshalb, weil sie formale Ablehnungen, etwa mit Verweis auf die Zuständigkeit anderer EU-Staaten in sogenannten Dublin-Verfahren, nicht enthält.

Die Schutzquote zeigt eine deutliche Abkehr von der Entscheidungspraxis vor der Machtübernahme der Taliban im vergangenen August. 2020 hatte das Bamf noch etwa jeden dritten Asylantrag afghanischer Flüchtlinge, über den es inhaltlich zu befinden hatte, abschlägig beschieden. Erst vier Tage vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul hatte der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) angeordnet, keine Abschiebeflüge in die afghanische Hauptstadt mehr zu starten.

"Es war höchste Zeit, dass das Bamf seine unhaltbare Entscheidungspraxis korrigiert", sagte die linke Abgeordnete Bünger. Jedoch komme der Wandel für viele Flüchtende, die bereits "in völlig unsichere und sich stetig verschlechternde Verhältnisse in Afghanistan abgeschoben" worden seien, "zu spät". Sie forderte das Bamf auf, ablehnende Asylbescheide von sich aus zu korrigieren und so die Gerichte zu entlasten.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl drängt die Bundesregierung unterdessen zu größerer Eile bei der Aufnahme gefährdeter Afghanen. Ein im Koalitionsvertrag versprochenes humanitäres Bundesaufnahmeprogramm sei noch nicht in Kraft, zudem sprängen die Pläne der Ampel dafür "zu kurz", kritisierte Pro-Asyl-Chef Günter Burkhardt.