Allein im Oktober wurden an Oder und Neiße etwa 3000 unerlaubte Einreisen registriert - viele reisen aus Belarus an. Die Bundesregierung berät über Gegenmaßnahmen.

Die Zahl unerlaubter Einreisen von Menschen über die polnische Grenze nach Deutschland steigt offenbar deutlich. Bis zum Sonntag hätten die Beamten allein im Oktober etwa 3000 Personen an der Grenze registriert, teilte die Bundespolizei mit. Im September habe die Zahl bei 2323 Personen gelegen, davon 1903 über Belarus. Im August seien 713 Menschen an der deutsch-polnischen Grenze festgestellt worden, die unerlaubt nach Deutschland gekommen seien, davon 474 über Belarus.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte als Reaktion auf Sanktionen der Europäischen Union erklärt, er werde Migranten mit dem Ziel EU nicht mehr aufhalten. Seitdem mehren sich Meldungen über versuchte irreguläre Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus sowie an der deutsch-polnischen Grenze an Oder und Neiße. Unter den Schutzsuchenden sind viele Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und Iran.

An diesem Mittwoch berät das Kabinett über die Situation, Bundesinnenminister Horst Seehofer gibt dazu um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz. Seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Kaminski hat Seehofer bereits gemeinsame Streifen an der deutsch-polnischen Grenze vorgeschlagen. Diese sollten "primär auf polnischem Hoheitsgebiet zum Einsatz kommen, selbstverständlich unter Leitung polnischer Grenzschutzangehöriger", heißt es in einem Schreiben Seehofers, das auf Montag datiert ist. Da der Schutz der Grenze zu Belarus derzeit zu erheblichen Belastungen für den polnischen Grenzschutz führe, biete er an, dafür den Anteil von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei deutlich zu erhöhen.

Die Bundespolizeigewerkschaft will Grenzkontrollen

Der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, hatte sogar befristete Kontrollen durch Deutschland an der Grenze zu Polen vorgeschlagen. Die Bundespolizei erklärte, dies sei eine "rein politische Entscheidung". Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, habe mit Seehofer über den Sachverhalt in der vergangenen Woche gesprochen, dabei seien viele Aspekte thematisiert worden.

Polen sowie Lettland und Litauen versuchen, die EU-Außengrenze nach Belarus dicht zu machen. Die Länder bauen Grenzzäune, Polen plant auch eine dauerhafte Befestigung. Der dortige Grenzschutz registrierte allein seit Anfang Oktober etwa 10 000 Versuche von illegalen Übertritten an der Grenze zu Belarus, nach 6000 im September. Viele Migranten werden an der Grenze abgewiesen, was nach internationalem Recht legal ist.

Illegal sind hingegen sogenannte Push-Backs - wenn Menschen bereits EU-Gebiet erreicht haben und eigentlich das Recht hätten, einen Asylantrag zu stellen. Auch Push-Backs werden den polnischen Behörden vorgehalten. Migranten berichteten der polnischen Presse, sie seien nach der Rückkehr nach Belarus von dortigen Uniformierten verprügelt und wieder zurück Richtung Polen getrieben worden. Die genaue Lage ist unklar, weil Polen im Grenzgebiet den Ausnahmezustand verhängt hat.