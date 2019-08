Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen ist am Dienstag abend nach dpa-Informationen ein Abschiebeflug in die afghanische Hauptstadt Kabul gestartet. An Bord der britischen Chartermaschine waren danach 31 Afghanen, darunter 17 Straftäter. Unter den Abgeschobenen aus neun Bundesländern soll auch ein Gefährder sein. Wie schon in der Vergangenheit war Bayern mit 15 Abgeschobenen besonders stark vertreten. Aus Hessen wurde nach dpa-Informationen ein Afghane als Straftäter aus der Haft abgeschoben.