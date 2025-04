Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verteidigt das Kirchenasyl. Es habe eine große humanitäre Bedeutung, sei aber unter politischen Druck geraten, heißt es in einer am Mittwoch in Hannover veröffentlichten Broschüre, die eine biblisch-theologische Begründung zum Kirchenasyl liefern soll. Der Flüchtlingsbeauftragte der EKD, Bischof Christian Stäblein, erklärte: „Kirchengemeinden gewähren Kirchenasyl nicht leichtfertig, sondern nach gewissenhafter Überlegung und als letztes Mittel. Denn wie könnten wir tatenlos zusehen, wenn einem schutzsuchenden Menschen Gefahr droht?“ Im Kirchenasyl nehmen Gemeinden vorübergehend Asylbewerber auf, um eine Abschiebung abzuwenden. Mehrere Bundesländer hatten zuletzt kritisiert, dass die Kirchen die Kirchenasyl-Praxis stark ausgeweitet hätten.