Ganz Europa in einem polnischen Dorf

"Wir müssen einander helfen": Ein Freiwilliger bringt ukrainische und polnische Fahnen an einem Grenzbahnhof an.

Am Grenzübergang Dorohusk treffen Helfer aus Finnland, Dänemark, Irland und Deutschland zusammen, um Geflohene aus der Ukraine zu unterstützen. Besuch an einem Ort, an dem die europäische Idee wiederauflebt.