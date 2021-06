Mit Horst Seehofers Flüchtlingspolitik will er nichts zu tun haben - dabei ist der Oberbürgermeister von Rottenburg am Neckar CDU-Mitglied. Jetzt macht Stephan Neher mit Bürgermeistern aus ganz Europa Druck, damit Regierungen mehr Flüchtlinge aufnehmen.

Interview von Nina von Hardenberg

Ob Amsterdam, Athen, Valencia, München - oder eben Rottenburg am Neckar: In all diesen Städten gibt es Bürgermeister, die sich für Flüchtlinge einsetzen und finden, die EU könnte mehr tun für Menschen in Not. An diesem Freitag kommen sie in Palermo zu einer ersten europäischen Städtekonferenz zusammen. Stephan Neher, Oberbürgermeister von Rottenburg am Neckar, gehört zu den Organisatoren des Treffens.

SZ: Herr Neher, Sie sind mit Rottenburg am Neckar dem Städtebündnis der sicheren Häfen beigetreten, die geflüchtete Menschen willkommen heißen. Wen würde Rottenburg ganz konkret aufnehmen wollen?

Stephan Neher: Beigetreten sind wir wegen der ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer. Europa nimmt Todesfälle in Kauf, um Flüchtlinge abzuschrecken. Das kann nicht sein. Aber auch die Zustände in den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern sind nicht mit europäischen Werten vereinbar. Wir würden also sowohl Menschen aus den Lagern in Griechenland als auch Flüchtlinge aus Seenot aufnehmen.

Nun übernimmt Deutschland ja Bootsflüchtlinge aus Italien und hat auch nach dem Brand in Moria, der 12 000 Flüchtlinge obdachlos machte, bislang 2765 Menschen aufgenommen...

Wir könnten durch die kommunale Bereitschaft noch viel mehr Menschen helfen. Unser Erster Bürgermeister war vor Ort in Lesbos. Das hat ihn sehr beschäftigt, der Lärm, der Geruch, der Müll. Man schämt sich für die Europäische Union: Dass wir Menschenrechte in anderen Ländern einfordern und selbst so etwas zulassen. Es stimmt auch nicht, wenn irgendein Politiker sagt, es gibt keine Kapazitäten mehr. Wir sehen es ja vor Ort. Wir haben Platz. Die Lage hat sich seit 2015 total entspannt. Zu Hochzeiten hatten wir mal über Nacht 600 Flüchtlinge in einer Turnhalle, 1500 kamen insgesamt nach Rottenburg. Davon haben jetzt schon viele eigene Wohnungen, 40 Prozent haben Jobs gefunden. Natürlich gibt es auch Problemfälle. Aber für die haben wir den Rechtsstaat. Wer straffällig wird, wird abgeschoben.

Sie sind selbst CDU-Mitglied. Gerade in Ihrer Partei gibt es viele, die fürchten, wenn wir uns zu sehr engagieren, verlassen sich alle auf Deutschland - und in der EU geht nichts voran. Nach dem Brand in Moria hat Deutschland mehr Flüchtlinge übernommen als alle anderen EU-Staaten zusammen.

Ich verstehe die Grundhaltung von Innenminister Seehofer, der versucht, eine möglichst breite Allianz zu schmieden. Aber unter den Osteuropäern sind nun mal einige Staaten, die partout keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, darum wäre es gut, wenn Deutschland mit einigen Staaten vorangehen und zusammen mit den aufnahmebereiten Städten Verteil- und Aufnahmeschlüssel vereinbaren würde.

Was erwarten Sie sich von dem Treffen am Wochenende?

Bislang dringen wir Kommunen mit unserer Forderung im Bundesinnenministerium nicht durch, obwohl dem Bündnis mehr als 230 Kommunen und 90 Städte angehören, also ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung. Das ist schon enttäuschend. Wir wollen jetzt einerseits über die Landesregierungen und den Bundesrat Druck aufbauen. Vielleicht aber ist auch eine gemeinsame Initiative der europäischen Kommunen ein Weg. Auch in Italien sind viele Städte nicht einverstanden mit der Abschreckungspolitik.

Detailansicht öffnen Stephan Neher, 47, ist Jurist und seit 2008 Oberbürgermeister von Rottenburg. In der Bischofsstadt spürt er ein christliches Entgegenkommen für Menschen in Not. (Foto: Steffen Schlueter)

Welche Rolle sollten die Kommunen in der Flüchtlingspolitik haben?

Mehr Einfluss auf die Verteilung wäre gut. In manchen Orten herrscht Wohnungsknappheit. Die können dann vielleicht tatsächlich niemanden aufnehmen. Wir in Rottenburg sind dagegen in der glücklichen Situation, dass uns sogar Privatleute ihre Häuser für Flüchtlings-WGs angeboten haben, da könnten zehn bis 15 Menschen sofort wohnen.

Seehofer ist gegen direkte Aufnahme durch Kommunen...

Anders als andere Städte im Bündnis sind wir in Rottenburg auch gar nicht für eine direkte Aufnahme. Das soll ruhig zentral organisiert werden. Dann können auch Terrorismusvorwürfe besser geprüft werden. Wir könnten uns Kontingentlösungen gut vorstellen. Das hat Baden-Württemberg ja einmal für die Jesiden gemacht. Aber wir könnten mehr Menschen helfen.

Trägt Rottenburg Ihren Kurs?

Der Stadtrat hat einstimmig dafür gestimmt, Rottenburg zum sicheren Hafen zu erklären. Natürlich wird das nicht von allen Bürgern gutgeheißen, wobei es hier weniger Gegner gibt als anderswo. Wir sind eine Bischofsstadt. Man spürt eine christliche Grundhaltung. Selbst Menschen, die gegen die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen sind, sehen sich als Christen verpflichtet, in der Not zu helfen. Ich selbst sage übrigens auch, das ist kein Freifahrtschein, dass alle bleiben dürfen. Die müssen ein normales Asylverfahren durchlaufen, am Ende kann eine Abschiebung stehen. Wichtig ist aber, dass es erst mal einen sicheren Ankunftsort gibt.

Aber wäre das nicht die Aufgabe Griechenlands, einen solchen sicheren und humanen Ankunftsort zu schaffen?

Ich finde auch, Europa müsste in der Lage sein, auf seinem Territorium menschenwürdige Zustände in den Flüchtlingslagern zu gewährleisten, egal wo die sich befinden. Wir+ haben als Gemeinde 20 000 Euro für eine Camp-Schule in einem türkischen Flüchtlingslager gespendet. Das ist das zweite Gleis, wo wir als Kommune aktiv helfen wollen. Trotzdem glauben wir, dass es in einer europäischen Solidarität nötig ist, die Last stärker zu verteilen und die Grenzstaaten nicht alleine zu lassen. Ob das Asylverfahren nun bei uns oder in Griechenland abläuft, ist nicht entscheidend. Es muss schnell gehen, damit die Menschen wissen: Habe ich eine Perspektive in Europa oder muss ich mein Glück woanders finden? Kein jahrelanger, traumatisierender Aufenthalt in den Lagern.