20. August 2018, 18:48 Uhr Flüchtlinge Streit um Migrantenschiff

Wohin mit den Menschen, die auf der italienischen "Diciotti" im Mittelmeer ausharren? Rom sieht die EU in der Pflicht, die Geretteten zu verteilen.

Um das italienische Küstenwachschiff, das mehr als vier Tage mit 177 Migranten an Bord auf dem Meer blockiert war, ist offenbar ein Konflikt in der Koalitionsregierung Italiens ausgebrochen. Transportminister Danilo Toninelli von der Fünf-Sterne-Partei hatte am Montagnachmittag per Twitter mitgeteilt, die Diciotti werde den Hafen von Catania auf Sizilien anlaufen. Toninelli untersteht die Küstenwache. Er schrieb in seiner Kurznachricht weiter: "Jetzt soll Europa sich beeilen, seinen Teil beizutragen." Kurz darauf teilte das Ressort von Lega-Innenminister Matteo Salvini mit, es werde keine Landegenehmigung für die Diciotti erteilt. Solange nicht geklärt sei, dass die Flüchtlinge auch auf andere EU-Länder verteilt werden, werde niemand von Bord gehen.

Die Diciotti hatte die Flüchtlinge am 16. August aufgenommen und musste dann tagelang in Sichtweite der zu Sizilien gehörenden Insel Lampedusa warten, weil Innenminister Salvini untersagte, die Migranten an Land zu lassen. Lediglich 13 der insgesamt 190 Geretteten waren nach Lampedusa gebracht worden, weil sie medizinische Behandlung benötigten.

Ehe der Transportminister die Nachricht verbreitete, die Küstenwache könne ihr Schiff in Catania festmachen, hatte Innenminister Salvini schon gesagt, die Migranten könnten auch in Italien an Land gehen - allerdings müsse zuvor ihre Umverteilung auf andere EU-Staaten geklärt sein. Am Wochenende hatte er sogar gedroht, die Menschen von der Diciotti zurück nach Libyen bringen zu lassen, wo sie wohl Misshandlungen ausgesetzt wären. Eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte am Montag in Brüssel, dass Italien die Behörde kontaktiert habe. Die Kommission sei mit den EU-Ländern in Kontakt getreten. Wie schon in anderen Fällen sei man bereit, Hilfe zu koordinieren. Die EU brauche aber eine langfristige Lösung.

Die italienische Regierung blockiert immer wieder Schiffe mit geretteten Migranten tagelang im Mittelmeer. Auch Malta weigerte sich wiederholt, Häfen für sie zu öffnen. Über die Zuständigkeit für die Migranten auf der Diciotti stritten auch Rom und La Valletta in den vergangenen Tagen. Beide Länder handelten jüngst mehrmals mit EU-Staaten die Verteilung aus dem Mittelmeer geborgener Flüchtlinge aus. Auch Deutschland beteiligte sich. Hilfsorganisationen kritisieren, die oft traumatisierten Migranten müssten auf See ausharren. Sie befürchten auch, weniger Handelskapitäne seien bereit, Menschen aus Seenot zu retten, weil ihre Schiffe blockiert werden könnten.