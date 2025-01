Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) fördert ab sofort wieder syrische Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in ihr Heimatland zurückkehren. Das geht aus einer internen Mitteilung der Behörde hervor, über die die Zeitschrift Spiegel berichtet. Demnach wurde Syrien vergangene Woche als weiterer Zielstaat in das Rückkehrprogramm aufgenommen. Mittellose Syrer, die sich etwa im Asylverfahren befinden oder ausreisepflichtig sind, können beim Bamf Übernahmen von Flugtickets oder sonstigen Reisekosten beantragen. Zusätzlich können Teilnehmer bis zu 1700 Euro als einmalige Unterstützung erhalten. Gedeckelt ist die Starthilfe bei 4000 Euro pro Familie. Hinzu kommen unter Umständen weitere Hilfen für medizinische Leistungen in Syrien.