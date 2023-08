Im Ärmelkanal haben britische Seenotretter mehrere Menschen aus dem Wasser gerettet. Der Sender Sky News berichtete am Donnerstag, dass es sich um Migranten gehandelt habe, die irregulär mit kleinen Booten über die Meerenge von Frankreich nach Großbritannien übersetzen wollten. "Bei der Ankunft am Unfallort wurde festgestellt, dass sich einige Betroffene im Wasser befanden", teilte die Organisation Royal National Lifeboat Institution (RNLI) mit. "Es ist davon auszugehen, dass alle Betroffenen ausgemacht und von den RNLI-Freiwilligencrews in Sicherheit gebracht wurden." Nähere Angaben zu dem morgendlichen Einsatz machte die Organisation zunächst nicht. Zuvor hatte die britische Nachrichtenagentur PA gemeldet, dass Dutzende Migranten auf RNLI-Booten im Hafen der südenglischen Stadt Dover angekommen seien. Jeden Tag erreichen zahlreiche Menschen auf irregulären Wegen wie in kleinen Booten die britische Küste. Die konservative Regierung in London will sie mit harten Gesetzen abschrecken - bisher aber ohne Erfolg.

Nach der Bootskatastrophe, die sich vor Lampedusa ereignete hatte, trauerte Papst Franziskus in Rom am Donnerstag um die Opfer. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe mit Kummer von dem Schiffbruch erfahren, schrieb er am Donnerstag bei Twitter. "Bleiben wir nicht gleichgültig angesichts solcher Tragödien und beten wir für die Opfer und ihre Angehörigen." Das von dem Pontifex erwähnte Migrantenboot war bei dem Versuch von der tunesischen Küstenstadt Sfax aus nach Italien zu fahren vor der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa gekentert. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete am Mittwoch unter Berufung auf vier Überlebende, dass nach dem Unglück 41 Menschen, unter ihnen drei Kinder, vermisst werden, die vermutlich ertrunken sind.