Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist weiter rückläufig. Im Oktober dieses Jahres gingen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 55 Prozent Asylerstanträge weniger ein als im Vorjahresmonat, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes am Sonntag in Berlin mitteilte. Konkret sank deren Zahl von 19 785 im Oktober 2024 auf 8 823 in diesem Oktober zurück. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres wurden demnach insgesamt 97 277 Asylerstanträge gestellt, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 199 947. Der Zeitung Bild am Sonntag sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): „Unsere Migrationswende wirkt. Wir haben die Pull-Faktoren und die Magnetwirkung Deutschlands auf die illegale Migration erheblich reduziert.“ Beim Thema Abschiebungen kündigte Dobrindt mehr Tempo an: „Wir gehen diesen Weg der Migrationswende konsequent weiter und erhöhen auch die Rückführungen.“