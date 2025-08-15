„Ich weiß nicht, welches Schicksal meine Familie und mich heute Nacht erwartet“, schreibt der Kontakt aus Afghanistan auf Nachfrage der SZ. Er sitzt in Pakistan fest, wie viele sogenannte Ortskräfte, die Deutschland im Afghanistan-Krieg unterstützt haben oder die als gefährdet eingestuft wurden.
Ortskräfte aus AfghanistanNeue deutsche Härte
Lesezeit: 3 Min.
Seit dieser Woche werden Menschen aus Afghanistan, die bereits Teil des Bundesaufnahmeprogramms sind, in Pakistan festgenommen und abgeschoben. Doch die Bundesregierung will die Migration begrenzen und reagiert kaum.
Von David Pfeifer, Bangkok
