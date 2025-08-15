Ortskräfte aus Afghanistan Neue deutsche Härte 15. August 2025, 15:16 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

„Bei uns waren sie noch nicht, aber unser Schlaf und unsere innere Ruhe sind völlig dahin“: In Pakistan warten 2400 Menschen auf die Ausreise nach Deutschland. (Foto: David Pfeifer)

Seit dieser Woche werden Menschen aus Afghanistan, die bereits Teil des Bundesaufnahmeprogramms sind, in Pakistan festgenommen und abgeschoben. Doch die Bundesregierung will die Migration begrenzen und reagiert kaum.

Von David Pfeifer, Bangkok

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback