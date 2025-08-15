Zum Hauptinhalt springen

Ortskräfte aus AfghanistanNeue deutsche Härte

Lesezeit: 3 Min.

„Bei uns waren sie noch nicht, aber unser Schlaf und unsere innere Ruhe sind völlig dahin“: In Pakistan warten 2400 Menschen auf die Ausreise nach Deutschland.
„Bei uns waren sie noch nicht, aber unser Schlaf und unsere innere Ruhe sind völlig dahin“: In Pakistan warten 2400 Menschen auf die Ausreise nach Deutschland. (Foto: David Pfeifer)

Seit dieser Woche werden Menschen aus Afghanistan, die bereits Teil des Bundesaufnahmeprogramms sind, in Pakistan festgenommen und abgeschoben. Doch die Bundesregierung will die Migration begrenzen und reagiert kaum.

Von David Pfeifer, Bangkok

„Ich weiß nicht, welches Schicksal meine Familie und mich heute Nacht erwartet“, schreibt der Kontakt aus Afghanistan auf Nachfrage der SZ. Er sitzt in Pakistan fest, wie viele sogenannte Ortskräfte, die Deutschland im Afghanistan-Krieg unterstützt haben oder die als gefährdet eingestuft wurden.

