Kommentar von Detlef Esslinger

Wie viele Menschen kann man aufnehmen, ohne dass die Stimmung kippt? Da wäre diese Kleinstadt in Oberbayern, 25 000 Einwohner. Weiterhin sind dort einige Hundert Flüchtlinge in Gemeinschaftsheimen untergebracht. Aber über all die Menschen gibt es kaum Gemurre im Ort; das ist der Unterschied zu den Neunzigerjahren dort. Damals mussten zwar nur zwei, drei Dutzend Flüchtlinge aus Jugoslawien aufgenommen werden. Aber man konnte sie nirgendwo unterbringen; es brauchte Container dafür, an der Hauptstraße. Nicht schön, einerseits. Andererseits, worüber regte man sich eigentlich auf? Für die Lage damals durfte gelten, was analog 20 Jahre später die nun in Berlin lebende syrische Journalistin Dima Al-Bitar Kalaji feststellte: "Ich fand es seltsam, dass der Anblick von Flüchtlingstrecks anstrengender sein sollte, als darin zu stehen."