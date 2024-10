Am südlichen Rand Europas häufen sich die Tragödien. In der Nacht zum Mittwoch sank griechischen Medien zufolge ein mit Migranten besetztes Fischerboot südlich der Insel Gavdos. Das zuständige Rettungskomitee von Behörden und dem griechischen Roten Kreuz konnte 97 der Insassen retten, nach drei Vermissten wurde im Laufe des Tages noch gesucht.

Die Überlebenden sollten umgehend nach Heraklion gebracht werden, die Hauptstadt Kretas. Dort wie auch in der weiter westlich gelegenen Hafenstadt Chania kommen seit Monaten immer wieder Gruppen von Migranten kurzzeitig unter – in einer Lagerhalle, einem Sommercamp für Schüler oder auf einem früheren Messegelände –, bevor sie in eines der großen „Empfangs- und Identifikationszentren“ für Asylbewerber auf dem griechischen Festland weitergebracht werden, nach Malakasa bei Athen oder Diavata nahe Thessaloniki.

Die Behörden auf Kreta und dem benachbarten Gavdos, der südlichsten Insel Europas, sind es seit einigen Monaten gewohnt zu improvisieren. Immer häufiger kommen Flüchtlingsboote an ihren Küsten an oder werden auf dem Meer von der Küstenwache aufgegriffen. Allerdings gibt es auf beiden Inseln keine etablierte Infrastruktur, um die Menschen zu versorgen. Für das winzige Gavdos mit seinen weniger als 100 Einwohnern wird das vor allem an Tagen mit schlechtem Wetter zum Problem. Wenn die See aufgewühlt ist, fahren keine Fähren nach Kreta.

Früher landeten Boote zufällig auf Kreta – jetzt kommen sie gezielt

Die Bürgermeisterin von Gavdos, Lilian Stefanaki, hat bereits im Februar in einem offenen Brief um Hilfe gerufen: Zu dem Zeitpunkt, schrieb sie damals, säßen gerade „74 Seelen auf unserer Insel fest“. Man bemühe sich, den Menschen zu helfen, „aber wir können sie nicht einmal mit dem Nötigsten versorgen“. Kurz darauf versprach die Regierung in Athen, man werde Kreta und Gavdos „nicht sich selbst überlassen“. Die Herausforderung durch Migration sei „kein vorübergehendes Phänomen, sondern sie wird andauern“.

Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) beobachtet seinerseits seit November 2023 einen deutlichen Anstieg der Ankünfte auf Kreta und Gavdos. „Es ist offenkundig ein neuer Trend“, sagt Stella Nanou, Sprecherin des UNHCR Griechenland: „Früher war es eher so, dass einzelne Boote, die eigentlich auf dem Weg nach Italien waren, zufällig auf Kreta ankamen. Inzwischen steuern viele von der libyschen Hafenstadt Tobruk aus gezielt die Inseln an.“

(Foto: SZ-Karte)

Von Anfang dieses Jahres bis zum 6. Oktober sind laut UNHCR auf Kreta und Gavdos insgesamt 3534 Migranten angekommen; im gesamten Jahr 2023 waren es 817. Da stellt sich die Frage: Woher kommt diese Steigerung auf mehr als das Vierfache? Liegt es etwa daran, wie manche Analysten in Griechenland mutmaßen, dass Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sich im Mai zum wiederholten Male mit dem in Ostlibyen herrschenden General Khalifa Haftar getroffen hat, um über eine „Zusammenarbeit im Bereich der Migration“ zu sprechen? Steuern deshalb nun weniger Flüchtlingsboote die italienische Küste an und nehmen stattdessen Kurs auf Griechenland?

Auf Kreta und Gavdos landen vor allem ägyptische Staatsbürger

Stella Nanou vom UNHCR erklärt, hinter Veränderungen in Migrationsrouten und -mustern verberge sich jeweils ein „sehr komplexes Zusammenwirken von Faktoren“. Das Ministerium für Migration und Asyl in Athen macht allgemein den „geopolitischen Aufruhr in der Region“ verantwortlich. Dieser habe „neuen Migrationsdruck erzeugt, und der effektive Schutz der griechischen Grenzen zwingt kriminelle Schleuser dazu, neue Wege der illegalen Migration zu suchen“.

Was allerdings auffällt: Unter denjenigen, die auf Kreta und Gavdos ankommen, sind vor allem ägyptische Staatsbürger. Sie stellen mit 57 Prozent die deutliche Mehrheit, gefolgt von Pakistanern mit 15 Prozent und Bangladeschern mit 13 Prozent. In der südlichen Ägäis dagegen, auf griechischen Inseln wie Rhodos, Kos und Simni, die in Sichtweite der türkischen Küste liegen, stellen weiterhin syrische und afghanische Staatsbürger die deutliche Mehrheit.

Auf Kreta zeichnet sich nun ein Ringen zwischen Interessengruppen ab: Für die Olivenbauern der Insel, die zunehmend Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte für die Ernte zu finden, könnten arbeitswillige Ägypter durchaus als Verstärkung willkommen sein. Die Lobby der Hotelbetreiber dagegen fürchtet eher um das touristische Image der Insel und sperrt sich gegen Überlegungen, ein Camp für Migranten auf der Insel zu bauen.

Ein Sprecher des Migrationsministeriums erklärt auf SZ-Anfrage, es gebe „derzeit keine Pläne, ein Auffanglager auf Kreta zu errichten. Allerdings beobachten wir das Phänomen und sind bereit zu handeln, sofern der Bedarf entsteht“. Generell müsse man damit rechnen, dass „die militärischen Konflikte in der Region wie auch die jüngsten Operationen in Libanon neue Migrationsströme erzeugen werden“.