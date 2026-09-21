Drei Monate nach Inkrafttreten des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas) sieht die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. „Die Reform setzt auf Abschreckung und Härte. Sie erschwert den Zugang zu fairen Asylverfahren, schwächt rechtsstaatliche Garantien und setzt Schutzsuchende massiv unter Druck“, steht in einem am Montag in Frankfurt am Main veröffentlichten Positionspapier. Die Organisation appellierte: „Die Bundesregierung muss bei der Umsetzung des Geas die Grund- und Menschenrechte konsequent wahren.“

Besonders klar zu beobachten sei dies bei den neuen Grenzverfahren an deutschen Flughäfen, heißt es in dem elfseitigen Papier, das auch mehrere Fälle auflistet. Sie offenbarten, dass selbst besonderer Schutzbedarf nicht zuverlässig erkannt werde. Komplexe Verfolgungsgeschichten würden im Eiltempo geprüft und unabhängige Beratung nicht durchgehend gewährleistet. „Betroffen sind auch Kinder, traumatisierte Menschen und Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt“, so die Menschenrechtler.

„Der Trend geht eindeutig zu Schnellverfahren mit allen Implikationen: dass falsch oberflächlich beurteilt wird bei existenziellen Fragen“, sagte der Co-Geschäftsführer von Pro Asyl, Karl Kopp. „Es geht um die Einschränkung von Bewegungsfreiheit bis hin zu Haft und es geht um eine massive Schwächung rechtsstaatlicher Garantien.“ Die Behörden zeigten „eine neue Härte“, so Kopp.