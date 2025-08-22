Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kampf um US-Kongress-Mehrheit: Auch Kalifornien schneidet Wahlkreise neu zu
EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal
Trump kaufte seit Amtsantritt Anleihen für über 100 Millionen Dollar
Bessent: USA haben sehr gute Gespräche mit China geführt
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
Patrick Wehner
Florida übermalt Gedenk-Zebrastreifen für Anschlagsopfer
In Orlando im US-Bundesstaat Florida ist ein Regenbogen-Zebrastreifen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Pulse entfernt worden. "Wir sind erschüttert darüber, dass der Bundesstaat über Nacht den Pulse-Gedenk-Zebrastreifen (.) übermalt hat", teilte Bürgermeister Buddy Dyer auf der Plattform X mit. Orlando werde die 49 Menschen, die 2016 bei dem Angriff auf den bei der LGBTQ-Gemeinschaft beliebten Club getötet wurden, jedoch weiterhin ehren, betonte der Demokrat. Der Angreifer reklamierte damals eine Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS).
In vielen US-Städten sind in den vergangenen Jahren bunte Straßenbemalungen entstanden - oft, um an Opfer von Gewalt zu erinnern oder als sichtbares Zeichen der Unterstützung für Minderheiten. Das US-Verkehrsministerium hatte die Bundesstaaten jüngst im Rahmen einer neuen Initiative angewiesen, stärker auf einheitliche und klar erkennbare Straßenmarkierungen zu achten. Ziel der Kampagne ist es demnach, Ablenkungen für Autofahrer zu verringern und Unfälle zu vermeiden. Kritiker verweisen allerdings auf eine Studie der Bloomberg-Stiftung, die gegenteilige Ergebnisse nahelegt: Demnach können künstlerisch gestaltete Zebrastreifen die Sicherheit sogar erhöhen, weil Autofahrer eher abbremsen und häufiger Vorfahrt gewähren. Bürgermeister Dyer betonte mit Blick auf den Zebrastreifen in Orlando, die Stadt habe diesen in Abstimmung mit dem Bundesstaat angebracht und nationale Standards eingehalten. Die Regenbogen-Bemalung habe die Sicherheit für Fußgänger verbessert.
Katja Guttmann
Betrugsverfahren gegen Trump: Gericht kippt 500-Millionen-Dollar-Strafe
Ein New Yorker Berufungsgericht hat ein Urteil in Höhe von fast einer halben Milliarde Dollar gegen US-Präsident Donald Trump aufgehoben. Die Richter bestätigten zwar Trumps Haftung für Betrug, bezeichneten die vom Gericht in erster Instanz verhängte Geldbuße jedoch als „exzessiv“ und als Verstoß gegen die US-Verfassung, wie unter anderem die New York Times und weitere US-Medien berichten. Es müsse eine neue Strafe verhängt werden.
Trump sowie seine Söhne und einige Mitarbeiter waren in dem New Yorker Betrugsprozess im vergangenen Jahr zu einer Zahlung von 454 Millionen Dollar verurteilt worden – inklusive Zinsen stieg die Summe immer weiter an. Trump hat nach Auffassung des Gerichts den Wert seiner Trump Organization jahrelang um Milliardenbeträge manipuliert, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.
Das Berufungsgericht in New York befand nun, dass der tatsächliche Zusammenhang zwischen Gewinn und dem Schaden nicht ausreichend dargelegt worden sei. Die Strafe basiere nicht auf einer vernünftigen Schätzung. Präsidentensohn Eric Trump stellte die Entscheidung als Sieg vor allem über die demokratische New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James dar: „Voller Sieg im Scheinverfahren gegen die Generalstaatsanwältin von New York!!! Nach fünf Jahren Hölle siegte die Gerechtigkeit!“, schrieb er auf X. Das Betrugsverfahren gegen Trump bleibt jedoch bestehen. Er kann allerdings erneut in Berufung gehen.
Patrick Wehner
US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Forschung zu Minderheiten
Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Präsident Trump am Donnerstag vorläufig erlaubt, geplante Kürzungen bei Forschungsgeldern für Studien zu ethnischen Minderheiten und LGBT-Personen umzusetzen. Die Richter gaben einem Antrag des Justizministeriums statt und hoben damit eine Entscheidung eines untergeordneten Gerichts auf. Dieses hatte im Juni die Streichung der Zuschüsse der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) unter Verweis auf Bundesgesetze blockiert. Die Mehrheit der Richter des Obersten Gerichts entschied jedoch, die Klage hätte vor dem auf Schadenersatzklagen gegen die US-Regierung spezialisierten Court of Federal Claims eingereicht werden müssen. Die eigentliche Klage von Forschern und 16 US-Bundesstaaten wird weiter vor einem unteren Gericht verhandelt.
Die Kürzungen sind Teil von Trumps Vorgehen gegen Initiativen zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) sowie gegen die von der Regierung abgelehnte sogenannte "Gender-Ideologie". Trump hatte im Januar entsprechende Anordnungen unterzeichnet. Daraufhin wies das NIH seine Mitarbeiter an, die Finanzierung für Studien zu beenden, die als "wenig werthaltig und nicht auftragsgemäß" eingestuft wurden. Der Regierung zufolge geht es um Zuschüsse in Höhe von 783 Millionen Dollar, die ihren Prioritäten widersprächen.
Das NIH ist der weltweit größte Geldgeber für biomedizinische Forschung. Die Regierung in Washington hat sich wiederholt an das Oberste Gericht gewandt, um von unteren Instanzen blockierte politische Vorhaben umsetzen zu können. Der Supreme Court, in dem konservative Richter eine Mehrheit von sechs zu drei haben, hat sich seit Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt im Januar in fast allen vorgelegten Fällen auf die Seite der Regierung gestellt.
Patrick Wehner
Kampf um US-Kongress-Mehrheit: Auch Kalifornien schneidet Wahlkreise neu zu
Das kalifornische Parlament hat am Donnerstag einen Plan zur Neuordnung der Wahlkreise gebilligt, der den Demokraten fünf zusätzliche Sitze im US-Kongress verschaffen soll. Damit reagieren sie auf eine ähnliche Neuordnung der Wahlkreise im Bundesstaat Texas, die US-Präsident Donald Trump angestoßen hat. Damit sollen bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze an die Republikaner gehen. Die kalifornischen Demokraten brachten nun im Gegenzug drei Gesetzesvorlagen in einem Eilverfahren durch den Senat und die Abgeordnetenkammer des Bundesstaates. Damit soll eine Frist am Freitag eingehalten werden, um die neu zugeschnittenen Bezirke rechtzeitig für eine Sonderabstimmung am 4. November auf die Stimmzettel zu bekommen.
Die rasche Verabschiedung der Gesetzesvorlagen ist ein entscheidender Sieg für den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Er führt den Widerstand gegen den Versuch an, den die Demokraten landesweit als Griff nach der Macht durch Trump im republikanisch geführten Texas anprangern. Die Demokraten bezeichnen ihr Abweichen vom üblichen unabhängigen und überparteilichen Neuordnungsverfahren in Kalifornien als eine vorübergehende "Notfall"-Strategie. Damit wollen sie ihrer Meinung nach extreme republikanische Schritte zur unfairen Manipulation des Systems bekämpfen. "Die Karten sind gegen uns gezinkt, also müssen wir uns wehren", sagte die kalifornische Senatorin Lena Gonzalez, eine Mitverfasserin des Plans.
Die Republikaner, einschließlich Trump, haben offen eingeräumt, dass es bei den Neuordnungsbemühungen in Texas darum geht, ihren politischen Einfluss zu stärken. Damit soll die knappe Mehrheit der Partei im US-Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen im November 2026 gesichert werden. Die Republikaner haben dort eine Mehrheit von nur drei Sitzen. Erfahrungsgemäß verliert die Partei des Präsidenten bei den Kongresswahlen Sitze im Repräsentantenhaus. Zudem sind die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtsantritt im Januar gesunken. Die Neuordnung der Wahlkreise in Texas hat einen landesweiten Streit ausgelöst. Gouverneure beider Parteien haben bereits damit gedroht, ähnliche Schritte in anderen Bundesstaaten einzuleiten. Republikanisch geführte Bundesstaaten wie Ohio und Florida sowie demokratisch kontrollierte Bundesstaaten wie Maryland und Illinois ziehen dies bereits in Erwägung.
Patrick Wehner
Trump spricht vor Nationalgardisten auf Polizeigelände
US-Präsident Trump hat in Washington Polizisten und Soldaten besucht - allerdings auf einem Polizeigelände statt auf den Straßen der Stadt. Zuvor hatte ein US-Radiomoderator berichtet, Trump habe ihm gesagt, dass er mit den Strafverfolgungsbehörden von Washington und dem Militär auf Patrouille gehen werde. Stattdessen hielt der Präsident dann aber auf dem Polizeigelände eine Rede.
Trump sagte mit Blick auf die Sicherheitslage in Washington: "Ich fühle mich jetzt sehr sicher." Er hatte die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt einzudämmen. Zudem hatte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Trumps Vorgehen in Washington ist umstritten - es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei und Informationen der Staatsanwaltschaft des Hauptstadtbezirks nicht her. Im Stadtbild sind nun zunehmend Nationalgardisten an Orten zu sehen, an denen unter anderem Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität sind.
In seiner Rede erklärte der Präsident, wie er die Hauptstadt verändern wolle. Dabei ging es nicht nur um Kriminalität, sondern auch um Parks. Diese wolle er verschönern lassen. Er wisse durch seine Golfplätze sehr viel über Rasen, sagte Trump. Danach ließ sich der Präsident zurück ins Weiße Haus fahren.
In seiner Rede erklärte der Präsident, wie er die Hauptstadt verändern wolle. Dabei ging es nicht nur um Kriminalität, sondern auch um Parks. Diese wolle er verschönern lassen. Er wisse durch seine Golfplätze sehr viel über Rasen, sagte Trump. Danach ließ sich der Präsident zurück ins Weiße Haus fahren.
Dimitri Taube
EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal
Die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten sollen rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt werden. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič kündigte in Brüssel an, dass die EU die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllen werde. „Ich denke, das sind willkommene Nachrichten für die Autoindustrie“, sagte er. Zuletzt lag der Zollsatz für aus der EU in die USA eingeführte Autos bei 27,5 Prozent.
Kurz zuvor hatten die EU und die USA eine gemeinsame Erklärung auf Basis der in Schottland getroffenen Handelsvereinbarungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. In ihr ist festgehalten, dass die USA ihre Autozölle rückwirkend zum Monatsbeginn senken, sobald die EU ihrerseits den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleitet. So sollen etwa Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen.
Die Autobauer in der EU hatten nach dem Treffen von Trump und von der Leyen am 27. Juli bislang vergeblich auf erhoffte Zollsenkungen gewartet, da ihre Fahrzeuge zunächst nicht unter die Regelungen für einen neuen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent fielen. Dies soll der Erklärung zufolge aber nun geändert werden. Festgehalten sind in dem Dokument zudem zahlreiche andere bereits bekannte Vereinbarungen zwischen der EU und den USA.
Handelskommissar Šefčovič bezeichnete die Vereinbarung als fair und zukunftsweisend, um die wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA auszubauen. Die Alternative wäre seinen Angaben zufolge ein Handelskrieg mit immens hohen Zöllen gewesen.
Michelle Ostwald
Trump-Regierung will Visa-Antragsteller auf „Anti-Amerikanismus" prüfen
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Antragsteller auf Visa für eine Einwanderung, ein Studium oder Arbeit künftig auf „Anti-Amerikanismus" überprüfen und eine solche Einschätzung als schwerwiegenden Faktor gegen sie werten. Die US-Einwanderungsbehörde USCIS teilte mit, sie habe ihren Beamten neue Leitlinien für ihren Ermessensspielraum an die Hand gegeben. „Die Vorteile Amerikas sollten nicht denjenigen gewährt werden, die das Land verachten und anti-amerikanische Ideologien fördern", hieß es in der Mitteilung der Behörde.
Eine Definition für „Anti-Amerikanismus" lieferte die Ankündigung nicht. Das Handbuch der Behörde verweist jedoch auf einen Abschnitt des US-Bundesgesetzes, der die Einbürgerung von Personen verbietet, die „gegen die Regierung oder das Gesetz sind oder totalitäre Regierungsformen befürworten". Die USCIS teilte zudem mit, dass die Überprüfung von sozialen Medien auf weitere Antragsarten ausgeweitet und um die Suche nach „anti-amerikanischen Aktivitäten" ergänzt werde.
US-Präsident Donald Trump hat in der Vergangenheit eine Reihe von Stimmen als „anti-amerikanisch" bezeichnet. Dazu zählten Historiker, die die Sklaverei in den USA dokumentieren, sowie propalästinensische Demonstranten. Bürgerrechtler haben Bedenken hinsichtlich der freien Meinungsäußerung und der Überwachung geäußert.
Michelle Ostwald
Insider: USA schicken Marineverband in die Karibik
Die USA haben einen Marineverband in die südliche Karibik beordert. Dies berichten zwei mit dem Vorgang vertraute US-Regierungsvertreter. Die Schiffe USS San Antonio, USS Iowa Jima und USS Fort Lauderdale könnten bereits am Sonntag vor der Küste Venezuelas eintreffen. An Bord der Schiffe befänden sich 4500 Soldaten, darunter 2200 Marineinfanteristen. Den Regierungsvertretern zufolge zielt die Aktion darauf ab, Bedrohungen durch speziell ausgewiesene „Narko-Terror-Organisationen" in der Region zu begegnen. Zum genauen Auftrag des Marineverbands wollten sie sich nicht äußern.
US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem zentralen Ziel seiner Regierung erklärt. Dies ist Teil seiner umfassenderen Strategie, die Einwanderung zu begrenzen und die Südgrenze der USA zu sichern. Die Trump-Regierung hatte im Februar das mexikanische Sinaloa-Kartell und andere Drogenbanden sowie die venezolanische kriminelle Vereinigung Tren de Aragua als globale Terrororganisationen eingestuft.
Michelle Ostwald
Texanisches Parlament billigt umstrittene Neuordnung der Wahlkreise
Nach einem wochenlangen Machtkampf haben die Republikaner im texanischen Repräsentantenhaus dafür gestimmt, mehrere Wahlkreise neu zuzuschneiden. Die Abgeordneten verabschiedeten das entsprechende Gesetz. Kein Demokrat stimmte dafür. Bevor die Änderungen in Kraft treten, müssen noch der texanische Senat und Gouverneur Greg Abbott zustimmen. Angesichts der republikanischen Mehrheit im Senat gilt dies jedoch als Formsache.
US-Präsident Donald Trump hatte seine Partei dazu aufgerufen, die Maßnahme zügig voranzubringen. Beim neuen Zuschnitt der Wahlkreisgrenzen geht es im Kern um das Kräfteverhältnis im US-Kongress in Washington, der ebenfalls aus Repräsentantenhaus und Senat besteht. Derzeit verfügen Trumps Republikaner in beiden Kammern über eine knappe Mehrheit. Noch vor den Kongresswahlen im November 2026 wollen sie Wahlkreise zu ihren Gunsten verändern. Die Maßnahme in Texas soll ihnen bis zu fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus sichern.
Der Abstimmung in Texas war ein erbitterter Streit vorausgegangen. Zahlreiche demokratische Abgeordnete blieben dem Kapitol in Austin mehr als zwei Wochen lang fern und versuchten, das für die Abstimmung nötige Quorum zu blockieren. Die republikanische Führung drohte daraufhin mit Festnahmen, Geldbußen und dem Ausschluss aus dem Repräsentantenhaus. Schließlich kehrten genügend Demokraten zurück. Wie unter anderem die New York Times berichtete, mussten einige von ihnen nach ihrer Rückkehr sogar eine Polizeibegleitung akzeptieren, um eine erneute Blockade zu verhindern.
Der Hintergrund: Was ist Gerrymandering?
Jeder der 435 Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus vertritt einen eigenen Wahlkreis. Die Kreise sollen laut Gesetzgebung annähernd gleich viele Einwohner haben. Grundlage dafür ist eigentlich der alle zehn Jahre stattfindende Zensus. Das gezielte parteipolitische Zuschneiden dieser Wahlkreise wird in den USA Gerrymandering genannt. Dabei werden die Grenzen so gelegt, dass eine Partei möglichst viele eigene Stimmen bündelt und gleichzeitig die Stimmen der Gegenseite auf mehrere Wahlkreise verteilt. So kann eine Partei mehr Sitze im Kongress erringen, selbst wenn sie insgesamt nicht mehr Stimmen erhält. Oft entstehen auf diese Weise Wahlkreise mit ungewöhnlich verschlungenen Zuschnitten, die Gemeinden künstlich zerteilen.
Sowohl Republikaner als auch Demokraten haben Gerrymandering schon genutzt, um sich Vorteile bei Wahlen zu verschaffen; zuletzt geschah dies jedoch vor allem in republikanisch geführten Bundesstaaten. 2019 stellte der Supreme Court in einem umstrittenen Urteil fest, dass die Taktik zwar undemokratisch, aber verfassungsrechtlich zulässig ist – solange dabei keine Minderheiten benachteiligt werden.
Genau darum ging es nun auch im Streit in Texas. Kritiker monierten zudem das Tempo des Verfahrens: Die Neuziehung sei in weniger als 30 Tagen durchgedrückt worden. Das Vorgehen ließe sich deshalb aus ihrer Sicht theoretisch vor jeder Wahl wiederholen, sobald eine Partei ihre Mehrheit in Gefahr sieht. Die Demokraten haben ihrerseits damit gedroht, Wahlkreise in von ihnen regierten Bundesstaaten neu zuzuschneiden. In Kalifornien wurde bereits ein entsprechender Vorstoß gestartet.
Mehr zum Streit um die Wahlkreise lesen Sie hier (SZ Plus):
Juri Auel
Trump fordert Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf
US-Präsident Donald Trump hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook zum Rücktritt aufgefordert. Trump verwies dabei auf Vorwürfe des Leiters der US-Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt (FHFA), Bill Pulte. Dieser hatte dem Justizministerium eine Untersuchung wegen mutmaßlichen Hypothekenbetrugs nahegelegt. "Cook muss zurücktreten, jetzt!", schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform. Der Republikaner will die Zusammensetzung der unabhängigen US-Notenbank umgestalten und fordert von ihr schon seit längerem niedrigere Zinsen. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab, Sprecher der Fed und von Cook waren dafür zunächst nicht zu erreichen.
FHFA-Direktor Pulte hatte zuvor die Vorwürfe in einem Beitrag auf der Plattform X erhoben. Cook habe eine Eigentumswohnung in Atlanta als ihren Hauptwohnsitz angegeben, nachdem sie einen Kredit für ihr Haus in Michigan aufgenommen und dieses ebenfalls als Hauptwohnsitz deklariert habe. Pulte veröffentlichte zudem einen Teil seines Schreibens an US-Justizministerin Pam Bondi. In diesem heißt es, die FHFA habe Cooks Hypothekenunterlagen erhalten. Pulte verwies auf zwei Kredite vom Juni und Juli 2021. "Sie muss kündigen, denn was sie getan hat, ist ein Kündigungsgrund", schrieb er in einem separaten Beitrag.
Die Demokraten im Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses kritisierten Trumps Angriff auf Cook scharf und kündigten Widerstand an. "Donald Trump erfindet dreiste Lügen, um die erste schwarze Frau im Direktorium der US-Notenbank Federal Reserve aus dem Amt zu drängen und sie durch einen weiteren unqualifizierten Loyalisten zu ersetzen, der ihm zu Willen sein wird", hieß es in einem Beitrag der Ausschussmitglieder auf der Plattform X. "Dies ist ein weiterer Angriff auf die Unabhängigkeit der Fed. Wir dürfen das nicht zulassen."
Hans von der Hagen
US-Richter verbietet im Epstein-Fall Veröffentlichung einzelner Akten
Ein US-Richter hat im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein die von US-Präsident Donald Trump angeregte Veröffentlichung bestimmter Akten untersagt. Der New Yorker Bezirksrichter Richard Berman erklärte, die US-Regierung verfüge über ein Vielfaches an Informationen zu dem Fall. Es sei naheliegender, diese zugänglich zu machen, als bei Gericht die Entsiegelung einzelner Zeugenaussagen zu beantragen. Die Regierung habe Dokumente im Umfang von 100 000 Seiten. Dagegen seien die etwa 70 Seiten zu Zeugenaussagen, um die es gehe, nur ein "auf Hörensagen beruhendes Bruchstück zu Jeffrey Epsteins mutmaßlichem Verhalten". Eine Stellungnahme des US-Justizministeriums war zunächst nicht zu bekommen.
Justizministerin Pam Bondi hatte im Juli die Freigabe von Dokumenten zu Aussagen im Epstein-Fall vor der Grand Jury - einem Geschworenen-Gremium - beantragt. Sie tat dies auf Anordnung von Präsident Trump, der damit nach massivem öffentlichem Druck aus den eigenen Reihen eine Kehrtwende im Umgang mit dem Fall zu vollziehen schien.
Zunächst hatten die Strafverfolgungsbehörden der Regierung angekündigt, dass sie Akten veröffentlichen würden, zu denen angeblich eine Kundenliste Epsteins gehören sollte. Dann nahm die Trump-Regierung diese Zusage zurück. Das Justizministerium erklärte, es gebe keine Beweise für eine Reihe von seit Jahren kursierenden Verschwörungstheorien über Epsteins Kunden und seinen Tod im Gefängnis.
Eine Veröffentlichung der Akten hatten zunächst vor allem Demokraten gefordert, doch später sorgte der Fall auch für Risse in Trumps Lager. Einer Umfrage zufolge glaubten viele seiner republikanischen Parteifreunde, dass die Regierung mit Bezug auf Epstein bewusst Informationen zurückhalte.
Hans von der Hagen
Trump kaufte seit Amtsantritt Anleihen für über 100 Millionen Dollar
US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar Regierungsdokumenten zufolge Anleihen von Unternehmen, Bundesstaaten und Kommunen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft. Das geht aus Unterlagen der US-Behörde für Regierungsethik hervor. Demnach tätigte der Präsident seit dem 21. Januar, einen Tag nach seiner zweiten Amtseinführung, mehr als 600 Finanzgeschäfte. So erwarb Trump unter anderem Unternehmensanleihen der Banken Citigroup und Morgan Stanley sowie der Facebook-Mutter Meta und der Telekom-Tochter T-Mobile. Vom US-Präsidialamt gab es zunächst keine Stellungnahme.
Die Beteiligungen des republikanischen Politikers umfassen Sektoren, die von Weichenstellungen seiner Regierung wie der Finanzmarkt-Deregulierung profitieren könnten. Trump, der vor seiner politischen Karriere im Immobiliengeschäft tätig war, hatte erklärt, er habe seine Unternehmen in eine von seinen Kindern verwaltete Stiftung überführt. Aus seiner jährlichen Vermögenserklärung vom Juni ging jedoch hervor, dass Einkünfte aus verschiedenen Quellen letztlich dem Präsidenten zufließen, was ihm den Vorwurf von Interessenkonflikten einbrachte.
In der Erklärung, die sich offenbar auf das Kalenderjahr 2024 bezog, wies Trump Einnahmen von mehr als 600 Millionen Dollar aus Kryptowährungen, Golfanlagen und Lizenzen aus. Vor allem Kryptowährungen steigerten das Vermögen Trumps deutlich. Einer damaligen Berechnung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge belief es auf mindestens 1,6 Milliarden Dollar.
Nadja Lissok
Medienbericht: Musk gründet erstmal keine neue Partei
Elon Musk hat seine Pläne für die Gründung einer neuen politischen Partei einem Zeitungsbericht zufolge offenbar erstmal auf Eis gelegt. Der Milliardär wolle sich auf seine Unternehmen konzentrieren, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Musk hatte die Gründung der „America Party“ im Juli nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump über ein Steuer- und Ausgabengesetz angekündigt. Mittlerweile hat Musk aber gegenüber Vertrauten eingeräumt, dass die Gründung einer Partei seine Beziehung zu Vizepräsident J. D. Vance beschädigen würde. Tesla und das Weiße Haus reagierten bisher nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme.
Michelle Ostwald
Trump lässt Grenzzaun zu Mexiko schwarz streichen
Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden – damit er zu heiß zum Rüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.
Die Ministerin betonte zugleich, dass der Zaun, der aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen besteht, "sehr schwer zu erklimmen" sei, "fast unmöglich". Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben.
Trump hatte den Bau des Grenzzauns in seiner ersten Amtszeit an der gesamten Landgrenze zu Mexiko angeordnet. Er kündigte an, die Arbeiten in den kommenden Jahren abzuschließen.
Michelle Ostwald
Trotz drohenden Verbots: Weißes Haus startet Tiktok-Account
Tiktok dürfte in den USA per Gesetz eigentlich gar nicht mehr online sein – dennoch hat Donald Trumps Regierungszentrale jetzt einen eigenen Account bei der Kurzvideo-App. Der erste Clip auf der neuen Seite des Weißen Hauses besteht aus Zusammenschnitten öffentlicher Auftritte des US-Präsidenten. Im Hintergrund ruft er: "Ich bin eure Stimme."
Weil Tiktok dem in China ansässigen Bytedance-Konzern gehört, gibt es in den USA die Sorge, dass die chinesische Regierung über Tiktok an Daten amerikanischer Nutzer kommen und über die App die öffentliche Meinung im Land manipulieren könnte. Tiktok weist das zurück.
Ein im vergangenen Jahr beschlossenes Gesetz in den USA sah vor, dass die App dort vom Netz gehen sollte, falls nicht zumindest das US-Geschäft bis Januar verkauft wird. Trump gewährte Tiktok jedoch per Erlass eine mehrmonatige Gnadenfrist und verlängerte sie dann noch mehrfach. Das Gesetz sah nur einen einzigen Aufschub von 90 Tagen für den Fall aussichtsreicher Verkaufsverhandlungen vor. Einen Deal zum Tiktok-Verkauf, wie er vom Weißen Haus in Aussicht gestellt wurde, gibt es bis heute nicht.
Trump hatte in seiner ersten Amtszeit versucht, mit einer Verbotsdrohung einen Verkauf von Tiktok zu erzwingen, scheiterte aber an US-Gerichten. Jetzt gäbe es mit dem Gesetz eine solide rechtliche Basis für ein Verbot in den USA. Aber Trump findet inzwischen, dass die App für ihn im Wahlkampf ums Weiße Haus nützlich war, vor allem um junge Wähler zu erreichen.
