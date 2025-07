Vom bösen Erwachen: Was den Fußballspieler Florian Neuhaus mit dem „Sendbrieff des Hellischen Sathans“ an die Trinker dieser Welt verbindet.

(SZ) Das böse Erwachen ist ein beliebtes Motiv in der Literatur, speziell, wenn es verbunden ist mit Kopfschmerz, Übelkeit und gar einem Filmriss, dem Dämon aller Zechenden: Was ist gestern Nacht geschehen? Was habe ich bloß getan? Solch bange Fragen stellen sich die Menschen von je her, wie aus dem „Sendbrieff des Hellischen Sathans an die Zutrincker“ von 1552 zu folgern ist. Verfasser war freilich nicht der Fürst der Finsternis selbst, sondern der fromme Kirchenlied-Komponist Matthäus Friderich, der den Brief aus der Hölle erfand für sein Werk „Wider den Sauffteuffel. Warumb alle Menschen sich für dem Sauffen hüten sollten“.