Die Sozialdemokratin Sara Funaro ist neue Bürgermeisterin in der toskanischen Metropole. Die Psychologin setzt auf mehr Gerechtigkeit – und will auch den Tourismus verändern.

Von Andrea Bachstein

So eine Kulisse ist natürlich ein Traum, erst recht, wenn man sie mit einem Sieg in der Tasche betritt: Hinter sich den Palazzo Vecchio, zur Linken Michelangelos David (ja, seit 100 Jahren nur die Kopie), trat Sara Funaro auf die Piazza della Signoria. Da erwarteten die neue Bürgermeisterin von Florenz an diesem Abend schon Hunderte Menschen mit Applaus, die erste Frau an der Spitze der Toskana-Hauptstadt. Bei den Stichwahlen am Sonntag und Montag holte die auf ein Mitte-links-Bündnis gestützte Sozialdemokratin mehr als 60 Prozent der Stimmen, ein deutlicher Sieg. Konkurrent Eike Schmidt, der deutsch-italienische Ex-Direktor der Uffizien, der für ein Rechtsbündnis mit den Fratelli d’Italia und der Lega antrat, kam auf gut 39 Prozent.