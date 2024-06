Am kommenden Samstag und Sonntag wird gewählt in Italien – das Europaparlament und auch in vielen Kommunen das Stadtparlament und der Bürgermeister. Die international höchste Aufmerksamkeit hat dabei die toskanische Kulturmetropole Florenz, wo Eike Schmidt, 56, kandidiert. Er ist mittlerweile Museumsdirektor in Neapel, ein Spitzenposten – aber Florenz ist seine Wahlheimat, hier hat er acht Jahre lang erfolgreich die Uffizien geleitet, das weltberühmte Museum mit seinem einzigartigen Schatz an Werken Raffaels, Botticellis und Caravaggios.