Berechtigte Besorgnis oder frustrierendes Abschottungssymbol? Am Wildschweinzaun an der deutsch-dänischen Grenze scheiden sich die Geister. Nach dem Nachweis der Afrikanischen Schweinepest in Polen mehren sich die Sorgen vor dem Virus.