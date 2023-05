Brief mit Pulver an Habeck

Wegen eines an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) adressierten Umschlags mit einem unbekannten weißen Pulver ist ein Polizeirevier in Flensburg geräumt worden. Ein Bürger habe den zuvor in der Grünen-Kreisgeschäftsstelle eingegangen Briefumschlag am Mittwoch auf der Wache abgegeben. Nach einer längeren Untersuchungen seien gefährliche chemische und radioaktive Substanzen ausgeschlossen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Eventuell handele es sich um feinen Sand.