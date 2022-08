"Der Schlüssel zur Aufklärung liegt in Polen"

Fischsterben in der Oder

Tote Fische am Ufer der Oder nahe der Stadt Kustrien-Kietz. Die Ursache für das Sterben der Tiere ist noch nicht geklärt.

Interview von Jan Heidtmann, Berlin

Schon im Juli kam es in Polen zu Massensterben von Fischen in der Oder, aber die deutschen Behörden wurden lange nicht darüber informiert. Ein Gespräch mit Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) über die schwierige Suche nach den Ursachen der Katastrophe, das polnische Versagen in der Alarmkette und die Zukunft des Ökosystems Oder.