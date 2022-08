Die Vergiftung der Oder ist menschengemacht, da sind sich Forscher nun sicher. Die giftige Alge konnte erst durch massive Salzeinträge so gut wachsen. Es wird klarer: Bergwerke in Polen spielen eine große Rolle. Aber verantwortlich fühlt sich niemand.

Von Viktoria Großmann

Die gute Nachricht in allem Rätselraten um das Fischsterben in der Oder kommt am Freitag aus Ueckermünde: "Es gibt keine toten Fische im Stettiner Haff", sagt Till Backhaus (SPD) auf einer Pressekonferenz mit Nachdruck. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern stellt Ergebnisse von Wasseruntersuchungen auf der deutschen Seite des Haffs vor: "Sie zeigen keine Auffälligkeiten", sagt Backhaus. Die Proben von drei Tagen seien auf 211 organische Schadstoffverbindungen, 20 Metall- und Schwermetallrichtungen und zehn Nährstoffverbindungen untersucht worden. Ein Badeverbot für das Stettiner Haff bestehe keineswegs, lediglich eine Warnung werde aufrechterhalten.

Anders sieht das am Flusslauf der Oder und auch an Zuflüssen auf polnischer Seite aus. Noch immer werden etwa in der Woiwodschaft Lubuskie täglich tonnenweise Fischkadaver aus dem Fluss gezogen - im Wesentlichen von Mitgliedern des polnischen Anglerverbandes und anderen Freiwilligen.

Und: "Experten fürchten nun die sogenannte Sekundärvergiftung", sagt Elżbieta Anna Polak, Marschallin der Woiwodschaft Lubuskie, im Gespräch mit der SZ. Einige tote Tiere sinken bereits zum Boden des Flusses ab, die Kadaver könnten weiteren Schaden anrichten.

Deutsche Forscher sagen, das sei "ein menschengemachtes Problem"

Deutsche Forscher hatten die Vermutung geäußert, die Algenart Prymnesium parvum könne für die Vergiftung der Wassertiere verantwortlich sein. Tatsächlich wurde die in Polen schlicht Goldalge genannte Pflanze laut polnischem Umweltministerium im Gewässer festgestellt. Sie hatte offenbar in den vergangenen Wochen ideale Bedingungen, um sich in der Oder auszubreiten: Der Fluss hat eine Wassertemperatur von 25 bis 27 Grad Celsius, zudem ist der Salzgehalt auch jetzt noch vor allem im Bereich des Gliwice- und des Kędzierzyński-Kanals, die zur Oder fließen, stark erhöht. Die Alge kann Fische und kleinere Lebewesen wie Muscheln und Schnecken töten.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik)

Das Brandenburger Umweltministerium betont, dass es sich laut Forscherinnen und Forschern vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) "nicht um ein natürliches Phänomen, sondern um ein menschengemachtes Problem (Einleitung von Salzfrachten) handelt".

Woher diese Salzfrachten kommen, scheint nun offenbar zu werden. So leitet etwa das Kupferbergwerk KGHM bei Głogów regelmäßig salzhaltige Abwässer in die Oder - mit Genehmigung. Eine Verantwortung weist das Unternehmen allerdings von sich. Tatsächlich hat das Fischsterben mehr als 100 Kilometer entfernt von Głogów begonnen. Im Juli habe man deutlich weniger Abwasser als sonst in die Oder geleitet, seit dem 10. August gar nichts mehr, erklärt KGHM. Doch auch am Gliwicer Kanal, wo bereits Ende März tonnenweise Fische starben, gibt es Bergbau, auch hier wird regelmäßig Salzwasser in die Flüsse geleitet.

Marschallin Polak beklagt eine weiterhin schleppende Informationspolitik von Seiten der Regierung in Warschau. Sie hat einen Antrag auf Ausrufung des "Naturkatastrophenzustandes" gestellt. Das würde helfen, Mittel zur Entschädigung von Unternehmern und Landwirten sowie zur Renaturierung zu bekommen, erklärt Polak. Sie hat, so sagt sie, "bis heute keine Antwort auf diesen Antrag".