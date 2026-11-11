Der Präsident sitzt vor Rehen. Die Rehe sind von geometrischen Formen umflossen, dazu ist ein gelbes Pluszeichen abgebildet und ein weißes Gleichheitszeichen. Das ist seltsam, und die ganzen 45 Minuten, die man ihm gegenübersitzt, ringt man damit, ob man ihn danach fragen soll. Aber es hilft ja nichts: Putin plus Krieg plus Trump, dieser unvermeidlichen Addition der Weltlage entkommt niemand, auch er nicht, gerade er, Alexander Stubb, der Präsident von Finnland.