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Stubb und der Anruf bei Putin„Wir müssen mit Russland reden“

Lesezeit: 5 Min.

Einige europäische Regierungschefs kritisierten Alexander Stubb für sein Telefonat mit Russlands Präsidenten.
Einige europäische Regierungschefs kritisierten Alexander Stubb für sein Telefonat mit Russlands Präsidenten.
Foto: Alessandro Rampazzo/AFP

Der finnische Präsident Alexander Stubb hat kürzlich mit Putin telefoniert, das gefiel nicht allen. Warum eigentlich? Eine Begegnung in seiner Residenz in Helsinki.

Von Michael Neudecker, Helsinki

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Der Präsident sitzt vor Rehen. Die Rehe sind von geometrischen Formen umflossen, dazu ist ein gelbes Pluszeichen abgebildet und ein weißes Gleichheitszeichen. Das ist seltsam, und die ganzen 45 Minuten, die man ihm gegenübersitzt, ringt man damit, ob man ihn danach fragen soll. Aber es hilft ja nichts: Putin plus Krieg plus Trump, dieser unvermeidlichen Addition der Weltlage entkommt niemand, auch er nicht, gerade er, Alexander Stubb, der Präsident von Finnland.

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