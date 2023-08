Nach immer neuen Rassismus-Skandalen der populistischen "Wahren Finnen" fragen sich in Helsinki viele, wie die neue Regierung überhaupt bis über den Herbst kommen will.

Von Alex Rühle, Helsinki

Die aktuelle Stimmung in Finnland kann man vielleicht mit dem schockierten Staunen am Morgen nach der Wahl von Donald Trump vergleichen. Ist das echt passiert? Und geht dieses schrille Tohuwabohu jetzt täglich so weiter?