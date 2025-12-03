Die EU-Kommission hat in der vergangenen Woche angekündigt, ein Defizitverfahren gegen Finnland einzuleiten. Grund dafür ist eine zu hohe Neuverschuldung, die gegen die EU-Haushaltsregeln verstößt. Da klingt es auf den ersten Blick merkwürdig, dass das nordeuropäische Land, das ohnehin schon über eine der größten Armeen Europas verfügt, seine Militärausgaben kontinuierlich weiter erhöhen will. Wie geht das zusammen?
Finnland, der Nächste im Schuldner-Klub
Die EU-Kommission leitet gegen das eigentlich so disziplinierte Land ein Defizitverfahren ein, dennoch wollen die Finnen noch mehr fürs Militär ausgeben. Die Regierung reagiert mit einem Sparkurs samt Steuererhöhungen.
Der finnische Präsident Alexander Stubb gilt als einer der engsten europäischen Berater von Donald Trump. Ein Gespräch über den Zusammenhalt der EU, die Stärke Finnlands und die beste Art, mit russischen Provokationen umzugehen.
