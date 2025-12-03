Die EU-Kommission hat in der vergangenen Woche angekündigt, ein Defizitverfahren gegen Finnland einzuleiten. Grund dafür ist eine zu hohe Neuverschuldung, die gegen die EU-Haushaltsregeln verstößt. Da klingt es auf den ersten Blick merkwürdig, dass das nordeuropäische Land, das ohnehin schon über eine der größten Armeen Europas verfügt, seine Militärausgaben kontinuierlich weiter erhöhen will. Wie geht das zusammen?