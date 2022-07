Finnische Zollbeamte kontrollieren ein russisches Fahrzeug am Grenzübergang von Nuijamaa in Lappeenranta.

In Helsinki shoppen, während in Cherson die Bomben fallen? Seit zwei Wochen strömen wieder russische Touristen über die finnische Grenze. Nun debattiert das Land einen Visum-Stopp.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Die Russen kommen: Vor gar nicht langer Zeit noch wäre diese Feststellung Grund zur Freude gewesen in Städten wie Lappeenranta im finnisch-russischen Grenzgebiet: Tausende von russischen Touristen, oft aus dem nahen St. Petersburg, spülten Geld in die Kassen, buchten Hotels und Sommerhäuser, kauften ein in lokalen Geschäften. Dann kam Corona, und für mehr als zwei Jahre war Schluss mit dem touristischen Grenzverkehr. Reisen durften da nur noch Leute mit Ausnahmegenehmigungen, um ihre Verwandten auf der anderen Seite der Grenze zu besuchen etwa.