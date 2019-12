Die 34-Jährige Sanna Marin soll neue Ministerpräsidentin Finnlands werden. Der Rat der regierenden Sozialdemokraten stimmte am Sonntag mit knapper Mehrheit für die Vize-Parteichefin und bisherige Verkehrs- und Kommunikationsministerin. Die Sozialdemokraten hatten im April die Wahl gewonnen und können daher den Regierungschef oder die -chefin ernennen. Marin wäre dann die jüngste Person an der Regierungsspitze, die Finnland bislang hatte.

Ministerpräsident Antti Rinne war am Dienstag zurückgetreten, nachdem ihm der wichtigste Koalitionspartner, die Zentrumspartei, nach nur sechs Monaten im Amt die Unterstützung entzogen hatte. Die finnische Post hatte Hunderte Angestellte mit neuen, schlechter bezahlten Verträgen ausstatten wollen. Es soll Hinweise gegeben haben, dass auch der Premier dazu sein Einverständnis gegeben hatte.

Das Parlament muss dem Wechsel noch zustimmen. Die Abstimmung soll noch diese Woche stattfinden. Außer Sozialdemokraten und Zentrum gehören der bisherigen Regierungskoalition Grüne, Linke und die Schwedische Volkspartei an. Da die Koalitionspartner bereits signalisiert hatten, am Regierungsprogramm und Kabinett festzuhalten, scheint dem Wechsel an der Spitze nichts entgegenzustehen. Auch die Zentrumspartei will, dass die Regierung weiter Bestand hat - nur eben ohne Rinne an der Spitze.

Auch die Sozialdemokratin Marin hatte gesagt, sie wolle die Regierungsgeschäfte mit derselben Fünf-Parteien-Koalition fortführen. Am bestehenden Regierungsprogramm wolle sie ebenfalls nichts ändern. Finnland hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne.