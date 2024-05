Interview: Alex Rühle, Helsinki

Der neu gewählte finnische Präsident Alexander Stubb kommt an diesem Mittwoch nach Berlin. Er wird mit Olaf Scholz über die bilateralen Beziehungen, Europa und die Zusammenarbeit in der Nato sprechen. Außerdem wird er seinen "alten Freund" Frank-Walter Steinmeier treffen; die beiden waren 2008/09 zur selben Zeit Außenminister. Am Tag vor dem Besuch gibt Stubb deutschen Journalisten ein Interview im Präsidentenpalast in Helsinki.