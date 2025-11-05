Finnlands Konzept der „Gesamtsicherheit“ geht über die riesige Armee weit hinaus: In mehrwöchigen Rollenspielkursen lernen Parlamentarier, CEOs, Beamte und Influencer, das Land durch schwere Krisen zu führen.

Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, schrieb Thomas Mann. Was er nicht dazuschrieb: Die Vergangenheit, die man aus diesem Brunnen schöpft, ist in jedem Land ganz anders. Das Grundwasser der nationalen Geschichtserzählungen setzt sich jeweils sehr eigen zusammen.