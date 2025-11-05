Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, schrieb Thomas Mann. Was er nicht dazuschrieb: Die Vergangenheit, die man aus diesem Brunnen schöpft, ist in jedem Land ganz anders. Das Grundwasser der nationalen Geschichtserzählungen setzt sich jeweils sehr eigen zusammen.
Krisentraining in FinnlandDu bist jetzt Minister. Wie entscheidest du?
Lesezeit: 4 Min.
Finnlands Konzept der „Gesamtsicherheit“ geht über die riesige Armee weit hinaus: In mehrwöchigen Rollenspielkursen lernen Parlamentarier, CEOs, Beamte und Influencer, das Land durch schwere Krisen zu führen.
Von Alex Rühle, Helsinki
Krisenvorsorge statt Prepping:„Wer möchte ich sein, wenn etwas passiert?“
Preppen? Das ist doch was für Fanatiker und Einzelkämpfer. In Schweden und Finnland sieht man das ganz anders: Stark in Krisen ist man gemeinsam. Gespräche mit Menschen, die Vorsorge als solidarisches Prinzip verstehen.
