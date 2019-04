14. April 2019, 22:33 Uhr Finnland Kopf-an-Kopf-Rennen am Wahlabend

Erste Hochrechnungen sehen die Rechtspopulisten fast so stark wie die Sozialdemokraten.

Von Kai Strittmatter , Kopenhagen

Sozialdemokraten (SDP) und die rechtspopulistischen Wahren Finnen haben sich am Wahlabend in Finnland ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Erste Hochrechnungen des öffentlich-rechtlichen Senders Yle erklärten die SDP mit 17,7 Prozent zum Wahlgewinner. Ganz knapp dahinter nur lagen die Rechtspopulisten von den Wahren Finnen und auf Platz drei die Nationale Sammlungspartei. Es ist das erste Mal, dass keine der großen Parteien in Finnland mehr als 20 Prozent erhält. Die großen Wahlverlierer sind der letzte Ministerpräsident Juha Sipilä und seine Zentrumspartei, die mit weniger als 14 Prozent auf Platz vier landeten. Die rechtskonservative Regierung von Sipilä war vor einem Monat zurückgetreten, nachdem ihre Gesundheitsreform gescheitert war.

Beobachter rechnen nun mit komplizierten Verhandlungen zur Regierungsbildung, zusätzlich erschwert durch das starke Abschneiden der europaskeptischen Rechtspopulisten. "Wir haben kein Problem damit, mit anderen zusammenzuarbeiten, aber die anderen scheinen eines mit uns zu haben", erklärte deren Parteichef Jussi Hallo-aho am Wahlabend. Die Wahren Finnen waren auch schon 2015 die zweitstärkste Partei geworden und danach in die Regierung eingetreten. 2017 allerdings hatte die Wahl des durch offen rechtsextreme Positionen aufgefallenen Jussi Hallo-aho zum Parteichef die Wahren Finnen gespalten, sie mussten daraufhin die Regierung verlassen. In den letzten Monaten hatten die Wahren Finnen profitiert von einer Debatte über kriminelle Immigranten, nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft in der Stadt Oulu eine Bande von Immigranten des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verdächtigten. Außerdem machten in ihrer Kampagne Stimmung gegen die von städtischen Eliten geschürte "Klimahysterie".

Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent, zwei Prozent mehr als bei den letzten Wahlen. Ebenfalls zulegen, wenn auch auf kleinerer Basis konnten die Grünen (11 Prozent) und das Linksbündnis (8,3 Prozent). Für eine Koalition des linken Lagers reichten dies nicht aus.