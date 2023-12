Finnland plant, alle Grenzübergänge nach Osten geschlossen zu halten. Putin will Truppen dorthin verlegen. Warum die Beziehungen zwischen Moskau und Helsinki so eisig geworden sind.

Von Alex Rühle, Helsinki

Es sind wilde Wochen an der finnisch-russischen Grenze, die Situation ändert sich nahezu täglich. Nachdem Finnland zuletzt verkündet hatte, alle Übergänge bis zum 14. Januar geschlossen zu halten, verkündete Wladimir Putin am Sonntag, man plane eine militärische Aufrüstung an der finnischen Grenze. Im Interview mit dem kremltreuen Sender Rossija-1 sagte der russische Präsident, die bislang guten Beziehungen zum nördlichen Nachbarland seien dadurch beschädigt worden, dass Finnland in diesem Jahr "in die Nato gezerrt" worden sei. "Hatten wir Streitigkeiten mit ihnen?", fragte Putin und gab selbst die Antwort: "Es gab keine Probleme, aber jetzt wird es welche geben, denn wir werden den Leningrader Militärbezirk wiederherstellen und dort mehrere Einheiten positionieren."