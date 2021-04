Das EU-Hilfspaket könnte an Finnland scheitern. Die Regierung in Helsinki kämpft um ihr Überleben, und das Parlament legt die Hürden für die Zustimmung höher.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Viel turbulenter kann ein Tag in der Politik kaum sein als dieser Dienstag in Helsinki. Im historischen Ständehaus der finnischen Hauptstadt rang die Fünf-Parteien-Koalition von Premierministerin Sanna Marin in zermürbenden Verhandlungen um ihr Überleben. Und im Parlament fällte der Verfassungsausschuss eine Entscheidung, die den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds der EU gefährden könnte. Der Ausschuss entschied nämlich, dass eine einfache Mehrheit im Parlament nicht ausreiche für eine Annahme des EU-Pakets. Da die EU-Schuldenaufnahme für das Paket einen Eingriff in die Souveränität des Landes bedeute, brauche es eine Zwei-Drittel-Mehrheit.