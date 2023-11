Finnland hat bei einem Staatsbegräbnis Abschied von seinem früheren Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Martti Ahtisaari genommen. Bei der Trauerfeier am stand sein Einsatz als internationaler Vermittler im Mittelpunkt. Unter den Trauergästen waren neben Schwedens König Carl XVI. Gustaf der namibische Präsident Hage Geingob und seine kosovarische Kollegin Vjosa Osmani. Ahtisaari war am 16. Oktober im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war von 1994 bis 2000 finnischer Präsident. Den Friedensnobelpreis erhielt er für seine Arbeit als Vermittler in Konflikten.