Finanzminister Lars Klingbeil hat im Bundestag seine Haushaltspläne für das kommende Jahr verteidigt. Die Koalition habe schmerzhafte Kompromisse machen müssen, sagte der SPD-Chef im Bundestag. Nur so entstünden aber die Spielräume für Investitionen in die Zukunft. Der Haushalt 2027, der im November endgültig verabschiedet werden soll, sieht Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro vor – etwas mehr als in diesem Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen dafür Schulden von 118,7 Milliarden Euro gemacht werden. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. Insgesamt soll die Neuverschuldung 2027 damit bei gut 200 Milliarden Euro liegen.