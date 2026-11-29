Die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull wehrt sich gegen steigende Kosten und immer mehr Bürokratie – auch mithilfe von künstlicher Intelligenz. Und sie hat Anregungen für Bund und Länder, was gegen die Finanznot der Kommunen zu tun wäre.

In einer Zeit, in der Bürgermeister und Landräte über die Finanznot der deutschen Kommunen klagen, kommen ungewohnte Töne aus dem Landkreis Osnabrück. Denn dessen Landrätin zeigt, wie man mit einer Mischung aus konstruktiver Rebellion und Kreativität die Last mindern kann, die Bund und Länder den Kommunen auferlegt haben. Das Beispiel Osnabrück macht aber auch deutlich, warum Städte, Gemeinden und Landkreise in eine so schwierige Lage rutschen konnten.