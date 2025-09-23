Bundeshaushalt Steigende Zinsen werden zum Problem für Klingbeil 23. September 2025, 13:18 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Die Dinge dürften nicht so bleiben, wie sie sind, sagte Lars Klingbeil im Bundestag: „Der Status quo ist unser Gegner.“ (Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP)

Die Schulden für die Bundeswehr und die Infrastruktur engen die Spielräume für Finanzminister Lars Klingbeil immer mehr ein. Was er dagegen tun will, stößt bei Experten auf ein geteiltes Echo.

Von Bastian Brinkmann und Claus Hulverscheidt, Berlin

