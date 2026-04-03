Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will die Sparempfehlungen der „Finanzkommission Gesundheit“ nur teilweise umsetzen. „Ich werde die Vorschläge der Kommission nicht eins zu eins übernehmen“, sagte die CDU-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das gelte etwa für die Anregung der Fachleute, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern ohne Kinder unter sechs Jahren abzuschaffen. Warken plädiert dagegen für Ausnahmen bei der Mitversicherung, die über jene für Ehepartner mit kleinen Kindern hinausgehen. „Zum Beispiel leisten pflegende Angehörige ⁠einen so wichtigen Beitrag, dass ich es schwer begründbar finde, sie an dieser Stelle finanziell zu belasten“, sagte sie. Andere Sparvorschläge hält Warken demnach für bedenkenswert, etwa die Einschränkung von anlasslosen Hautkrebsuntersuchungen oder von zu vielen Zahnspangen für Kinder. Auch ‌begrüßt sie die Idee, die Selbstbeteiligung von Patienten an Medikamenten ‌um die Hälfte auf 7,50 Euro bis zehn Euro je Packung zu erhöhen. „Der Vorschlag, die Eigenbeteiligung in der Apotheke im kommenden Jahr nach mehr als 20 Jahren moderat

zu erhöhen, ist nachvollziehbar“, sagte die Ministerin. Anfreunden kann sich Warken auch mit der Idee, Praxisärzte für mögliche Zusatztermine nicht mehr extra zu vergüten. „Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass die Zusatzvergütung außerhalb des Budgets die Wartezeiten nicht verringert habe, das können wir nicht ignorieren“, betonte sie. „Insofern ist es völlig ‌richtig, ein solches Instrument infrage zu stellen.“