Der globalisierungskritische Verein Attac ist laut einem Gerichtsurteil wegen seiner allgemeinpolitischen Forderungen nicht gemeinnützig und darf keine steuerbegünstigten Spenden entgegennehmen. Auch wenn solch ein bürgerschaftliches Engagement förderungsfähig erscheine, sehe nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) das Gesetz solch eine steuerbegünstigte Förderung nicht vor, urteilte am Mittwoch das Hessische Finanzgericht. Es ließ jedoch die Revision zum BFH in München zu. Das Finanzamt Frankfurt hatte dem Attac-Trägerverein für 2010 bis 2012 die Gemeinnützigkeit aberkannt. In einem ersten Verfahren hatte 2016 das Finanzgericht Attac recht gegeben. Dieses Urteil hatte der BFH aber vor einem Jahr aufgehoben und damit erhebliche Verunsicherung bei Vereinen ausgelöst, die nun nicht wissen, wann sie sich zu politischen Themen äußern dürfen. Das nun erneut mit dem Fall befasste Finanzgericht kritisierte zwar das BFH-Urteil als "mit der heißen Nadel gestrickt", dennoch sei man an dessen Vorgaben gebunden. Attac kündigte an, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.