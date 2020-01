Olaf Scholz hat sie geerbt und will sie bewahren. Norbert Walter-Borjans hält sie für verzichtbar. Peer Steinbrück und Hans Eichel haben von ihr geträumt, ohne sie je zu bekommen. Genau, es geht um die schwarze Null.

Das Verhältnis der Sozialdemokraten zum ausgeglichenen Haushalt ohne zusätzliche Schulden - besonders das Verhältnis sozialdemokratischer Finanzminister - ist ein kompliziertes. Das zeigt sich gerade jetzt, da der amtierende Bundesfinanzminister zwar verbal auf Abstand zur schwarzen Null bedacht ist (er hat den Begriff öffentlich noch nie verwendet), aber gleichzeitig so plant, dass sie im Bund erhalten bleibt. Was wiederum sein neuer Parteichef Norbert Walter-Borjans, einst Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, wenig goutiert. "Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch, dann muss sie weg", hatte er auf dem Parteitag verkündet.

Die Debatte ums Abschaffen oder Bewahren dürfte zwei früheren Bundesfinanzministern der SPD eher gespenstisch vorkommen. Hans Eichel und Peer Steinbrück hatten beide in ihren Amtszeiten einen ausgeglichen Haushalt angestrebt - und scheiterten. Eichel bedauert noch heute, dass "die schwache wirtschaftliche Entwicklung" damals die schwarze Null verhinderte. Steinbrück prophezeite 2007 sogar einen kleinen Überschuss, wurde aber von der Finanzkrise eingeholt. Soll Scholz also an der schwarzen Null festhalten? Nein, findet Eichel. "Es ist Unfug, die schwarze Null zum Dogma zu machen." Eichel plädiert dafür, deutlich mehr "in den ökologischen Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft" zu investieren. "Das kann man auch über Kredite machen, zumal das Zinsniveau noch eine Weile niedrig bleiben wird."

Peer Steinbrück sieht das ähnlich, hat aber auch Bedenken. Ja, es gebe einen massiven Investitionsbedarf, sagt er. "Insofern bietet es sich politisch in Zeiten an, in denen die öffentliche Hand keine Zinsen zu bezahlen hat und im Fall von Bundesanleihen nicht mal mehr den vollen Betrag zurückzahlen muss, Kredite aufzunehmen, wenn sie ausschließlich investiv, also in die Zukunft, verwendet werden." Allerdings fürchtet Steinbrück, dass genau das nicht passiert. "Mein Vertrauen, dass diese Bedingung eingehalten wird, ist angesichts sozialpolitischer Wunschzettel nicht sehr ausgeprägt - siehe den Schwachsinn eines Windbürgergelds."