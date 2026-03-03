Weil der Brandbrief aus den Landeshauptstädten zu ihrer schwierigen finanziellen Lage bisher nicht den gewünschten Effekt hatte, haben sich die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen mit dem Deutschen Städtetag zusammengetan, um noch einmal an Bundeskanzler Friedrich Merz zu appellieren. Man begrüße die Ergebnisse der Sozialstaatskommission und die angedachte Änderung bei einigen Sozialgesetzen, heißt es in einem Schreiben an Merz. „Allerdings führen selbst bei positivstem Ausgang beide Initiativen erst mittelfristig zu Entlastungen, die jedoch auch im Umfang nicht geeignet sind, die aktuellen flächendeckenden großen Finanzprobleme zu lösen.“ Es brauche „dringend konkrete und zeitnahe Entscheidungen zur Entlastung der Städte“ Man bitte daher „nachdrücklich“ um einen kurzfristigen Gesprächstermin, um anschließend „in einen vertieften Dialog zu treten“.