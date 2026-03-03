Zum Hauptinhalt springen

FinanzenStädte appellieren an Merz

Weil der Brandbrief aus den Landeshauptstädten zu ihrer schwierigen finanziellen Lage bisher nicht den gewünschten Effekt hatte, haben sich die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen mit dem Deutschen Städtetag zusammengetan, um noch einmal an Bundeskanzler Friedrich Merz zu appellieren. Man begrüße die Ergebnisse der Sozialstaatskommission und die angedachte Änderung bei einigen Sozialgesetzen, heißt es in einem Schreiben an Merz. „Allerdings führen selbst bei positivstem Ausgang beide Initiativen erst mittelfristig zu Entlastungen, die jedoch auch im Umfang nicht geeignet sind, die aktuellen flächendeckenden großen Finanzprobleme zu lösen.“ Es brauche „dringend konkrete und zeitnahe Entscheidungen zur Entlastung der Städte“ Man bitte daher „nachdrücklich“ um einen kurzfristigen Gesprächstermin, um anschließend „in einen vertieften Dialog zu treten“.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite